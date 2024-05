¡Juntos de nuevo! Bad Bunny y Kendall Jenner se reconcilian

Kendall Jenner y Bad Bunny llegando al Kaseya Center antes de su concierto. ❤️‍🔥pic.twitter.com/p4bFFyi7yc — Bunny’s Network (@badbunnynetwork) May 27, 2024

Bad Bunny y Kendall Jenner se dieron una nueva oportunidad en el amor luego de su ruptura a finales de 2023.

Luego de ser vistos juntos varias veces en el último mes, fuentes confirman a la revista People que se han reconciliado.

La modelo, empresaria y estrella de Keeping Up With the Kardashians, de 28 años, y el cantante puertorriqueño, de 30, se separaron en diciembre tras menos de un año de relación.

De acuerdo con la fuente, la breve separación fue porque «no estaban en la misma página».