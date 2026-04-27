Un mensaje de despedida que ha enmudecido a la televisión nacional. «No lo hagan», es el ruego final en un video difundido por El Show del Mediodía, donde un joven pide dejar el uso de vape antes de morir.

Tras confirmarse su lamentable fallecimiento debido a daños irreversibles en sus pulmones, sus últimas palabras se han convertido en una dolorosa alerta. En este artículo te contamos los detalles de este trágico caso que evidencia el verdadero peligro oculto detrás del vapeo.

En el Show del Mediodía, se aborda los graves riesgos para la salud asociados con el uso de vapes (cigarrillos electrónicos) y la juca (hookah) entre los jóvenes dominicanos.

Los presentadores critican la percepción errónea de que el uso de estos dispositivos otorga un «estatus social» y denuncian las prácticas antihigiénicas, como compartir la misma manguera entre varias personas.

Se presenta el desgarrador mensaje de una joven llamada Carle de los Santos, quien, antes de fallecer, pidió a la juventud que dejara de usar estos dispositivos, relatando cómo su propia salud se deterioró rápidamente debido a una afección pulmonar causada por su uso.

Los conductores confirman que la joven en cuestión falleció lamentablemente a causa de complicaciones respiratorias derivadas de este hábito, cerrando con una advertencia sobre los peligros mortales de consumir estas sustancias.

En definitiva, este lamentable desenlace reabre el debate sobre la falta de regulación y los mitos de «seguridad» que rodean a los cigarrillos electrónicos.

El daño pulmonar asociado al vapeo está cobrando vidas jóvenes, y el testimonio de este muchacho es la prueba más dolorosa de ello. Mientras las autoridades de salud evalúan medidas más estrictas, queda en manos de los ciudadanos educarse sobre estos riesgos.

El mensaje es claro y contundente: abandonar el uso del vapeo no es solo una recomendación médica, es una decisión de vida o muerte.