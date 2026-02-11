Jornada médica dirigida a veteranos pensionados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional

El Dr. Ángel Gómez, gastroenterólogo y presidente de la Fundación Interamericana de Endoscopía Avanzada anunció una jornada médica gratuita para militares y policías retirados, como un agradecimiento por su servicio al país

La jornada incluye medicina interna, cardiología, gastroenterología, dermatología y oftalmología.