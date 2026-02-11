Jornada médica dirigida a veteranos pensionados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional

El Dr. Ángel Gómez, gastroenterólogo y presidente de la Fundación Interamericana de Endoscopía Avanzada anunció una jornada médica gratuita para militares y policías retirados, como un agradecimiento por su servicio al país
La jornada incluye medicina interna, cardiología, gastroenterología, dermatología y oftalmología.
- Fechas y Ubicación: Se realizará los días 20 y 21 de febrero en la calle Coronel Rafael Fernández Domínguez, número 12, en el Ensanche La Fe.
- Apoyos y Donaciones: Cuentan con el apoyo de laboratorios como SLAM, Mayén, Isis Farma y Verofarma, así como la donación de equipos y material médico de hospitales de Estados Unidos.