Jet Set: Un año de la noche en que el país se vistió de luto

Hoy, 8 de abril se cumple el primer aniversario de la tragedia que cobró la vida de 236 personas en la emblemática discoteca de Santo Domingo. Entre el clamor por justicia y el recuerdo de figuras como Rubby Pérez, el país recuerda su noche más oscura.

Primer aniversario de la tragedia que cobró la vida de 236 personas

El 8 de abril de 2025 quedó marcado como la fecha del desastre civil más doloroso en la historia reciente de la República Dominicana. Hoy, a un año del colapso del techo de la discoteca Jet Set, el vacío dejado por las 236 víctimas mortales sigue pesando en el corazón de la avenida Independencia y de toda una nación.

Crónica de una madrugada trágica

Eran las 12:44 a.m. cuando el júbilo por la presentación del merenguero Rubby Pérez fue interrumpido por un estruendo seco. En segundos, la estructura del techo cedió, atrapando a cientos de personas bajo toneladas de concreto y acero.

Las labores de rescate, que se extendieron por 36 agónicas horas, revelaron una magnitud del desastre que nadie imaginó. Figuras queridas como el propio Rubby Pérez, los exgrandes ligas Octavio Dotel y Tony Blanco, y el diseñador Martín Polanco, se encontraban entre los fallecidos, uniendo a todos los estratos sociales en un solo grito de duelo.

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Justicia: Un proceso que no se detiene

A 12 meses del siniestro, la batalla legal se libra en los tribunales. Recientemente, el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó un nuevo peritaje técnico para determinar el grado de responsabilidad de los propietarios, los hermanos Antonio y Maribel Espaillat.

Mientras el Ministerio Público sostiene la tesis de una «negligencia criminal» por falta de mantenimiento estructural, los familiares de las víctimas —agrupados en asociaciones— vigilan de cerca el proceso, exigiendo que la tragedia marque un «antes y un después» en las inspecciones de seguridad de espacios públicos en el país.

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Homenajes y Memoria

Para este aniversario, se han organizado diversas actividades:

Vigilia de Luz: Familiares y sobrevivientes se concentrarán frente a las ruinas del local para encender velas en memoria de cada vida perdida.

Familiares y sobrevivientes se concentrarán frente a las ruinas del local para encender velas en memoria de cada vida perdida. Pedido de un Memorial: Crece la petición ciudadana para que el terreno sea transformado en un parque conmemorativo que sirva de recordatorio permanente sobre la importancia de la prevención.

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A un año del suceso, la República Dominicana no solo recuerda a sus muertos; reflexiona sobre las lecciones aprendidas y mantiene viva la esperanza de que una tragedia de tal magnitud no se repita jamás.