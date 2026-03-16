Investiga muerte del periodista Joaquín Caraballo tras accidente de tránsito

Actualmente, la Policía Nacional y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) mantienen una investigación abierta

El fallecimiento del periodista Joaquín Caraballo Martínez ocurrió la noche del domingo 15 de marzo de 2026 tras un trágico accidente de tránsito en la Avenida Luperón, en el Distrito Nacional.

Actualmente, la Policía Nacional y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) mantienen una investigación abierta para esclarecer las circunstancias exactas del suceso.

Joaquín Caraballo se desempeñaba como director de la página web y redes sociales de Noticias SIN. Contaba con una destacada trayectoria en el periodismo dominicano