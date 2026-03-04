Inician trabajos de revitalización del parque San Miguel

Esta obra, que forma parte de un proceso integral de transformación urbana en el centro histórico, cuenta con una inversión superior a los RD$150 millones.

El ministro de Turismo de la República Dominicana, David Collado, dejó iniciados este martes 3 de marzo de 2026 los trabajos de revitalización del emblemático Parque San Miguel y su entorno en la Ciudad Colonial.

Esta obra, que forma parte de un proceso integral de transformación urbana en el centro histórico, cuenta con una inversión superior a los RD$150 millones.

Detalles del Proyecto

La intervención busca elevar la calidad de vida de los residentes y mejorar la experiencia de los turistas mediante:

Alcance de la obra: Incluye el remozamiento del parque, la Plaza Iglesia San Miguel, el Callejón Sal Si Puedes y las calles adyacentes.

Incluye el remozamiento del parque, la Plaza Iglesia San Miguel, el Callejón Sal Si Puedes y las calles adyacentes. Mejoras estructurales: Colocación de nuevo pavimento, ampliación de aceras para peatones y modernización de infraestructuras.

Colocación de nuevo pavimento, ampliación de aceras para peatones y modernización de infraestructuras. Marco institucional: El proyecto es ejecutado por el Ministerio de Turismo (MITUR) en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), bajo el Programa de Revitalización de Espacios Públicos Comunitarios y Patrimoniales.

El ministro destacó que la Ciudad Colonial ya recibe aproximadamente el 8% de los turistas que visitan el país, y este tipo de obras refuerzan el objetivo de diversificar la oferta turística dominicana más allá del modelo de sol y playa