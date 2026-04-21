Indomet prevé lluvias en varias provincias por vaguada al noroeste del país y proximidad de sistema frontal

Indomet informó que, desde tempranas horas de la mañana, se han producido precipitaciones dispersas en diferentes zonas de la costa caribeña

Desde tempranas horas de la mañana, se han producido precipitaciones dispersas

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, desde tempranas horas de la mañana, se han producido precipitaciones dispersas en diferentes zonas de la costa caribeña, así como en localidades de Samaná y María Trinidad Sánchez, producto de la incidencia del viento del sureste sobre el territorio nacional.

Para horas de la tarde, la institución indicó que la incidencia de una vaguada ubicada al noroeste del país, en combinación con la proximidad de un sistema frontal, generará un aumento de la nubosidad, con aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Detalló que estas precipitaciones ocurrirán principalmente en sectores de las provincias La Altagracia, El Seibo, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata y Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Hermanas Mirabal, La Vega, Santiago, San José de Ocoa, Azua, San Juan, Dajabón, Santiago Rodríguez, Independencia y Elías Piña.

Asimismo, se espera que estas actividades de aguaceros continúen durante la noche y se extiendan a zonas cercanas.

Con relación a las temperaturas, la entidad destacó que continuarán calurosas durante el día, especialmente en horas de la tarde, por el viento del sureste que incide en el país.

El Indomet informó que su Centro Nacional de Pronósticos mantiene en alerta meteorológica a las provincias San José de Ocoa, Monseñor Nouel, Elías Piña, San Juan, Dajabón y La Vega, debido a las lluvias previstas para las próximas 24 a 72 horas, las cuales podrían provocar inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra.

Asimismo, indicó que estos niveles de alerta podrían ser modificados en las próximas 24 horas.

El organismo exhorta a la población mantenerse atenta a las informaciones meteorológicas oficiales y a seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil.