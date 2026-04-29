El Centro Nacional de Pronósticos del INDOMET, modifica los niveles de ALERTA y AVISO meteorológicos, ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como, posibles deslizamientos de tierra.

Hoy miércoles, el contenido de humedad e inestabilidad aumentará sobre nuestra área de pronóstico, como resultado de la influencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera, la incidencia del viento predominante del noreste y los efectos locales (calentamiento diurno y orográfico), los cuales estarán favoreciendo el desarrollo de nublados con aguaceros fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento muy fuertes en ocasiones y aisladas granizadas, principalmente en horas de la tarde.

El Centro Nacional de Pronósticos del INDOMET, modifica los niveles de ALERTA y AVISO meteorológicos, ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como, posibles deslizamientos de tierra.

NIVELES DE ALERTA Y AVISOS METEOROLÓGICOS ALERTA AVISO DESCONTINUADAS Santiago Rodríguez Santiago Puerto Plata El Seibo María Trinidad Sánchez Espaillat San Juan Duarte Hermanas Mirabal Sánchez Ramírez La Vega Monseñor Nouel Samaná Hato Mayor Total: 3 Total: 11 Total: 0

Distrito Nacional: nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados y posibles tronadas.

Santo Domingo Norte: incrementos nubosos en ocasiones con aguaceros con tronadas y ráfaga de viento.

Santo Domingo Este: medio nublado en ocasiones con chubascos aislados y tronadas.

Santo Domingo Oeste: nubes dispersas a medio nublado con aguaceros y tronadas.

Temperaturas mínimas entre 22 °C y 23 °C, y máximas entre 29 °C y 31 °C.

Para el jueves, ambiente muy lluvioso casi a nivel nacional, como resultado de la permanencia de la vaguada y el arrastre de nubes que provocará el viento predominante del noreste. Ambos, serán responsables de la presencia de aguaceros intensos en horas de la tarde, tormentas eléctricas, fuertes ráfagas de viento y posibles granizadas.

Distrito Nacional: incrementos nubosos con aguaceros y tronada en la tarde.

Santo Domingo: nublados en la tarde con aguaceros moderados a fuertes y tronadas.

Resumen: vaguada en varios niveles de la tropósfera y los efectos locales (calentamiento diurno y orográfico) seguirán provocando nublados con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en diferentes puntos del país. Vigentes las ALERTA y AVISO meteorológicos ante posibles inundaciones.