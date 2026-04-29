El Centro Nacional de Pronósticos del INDOMET, modifica los niveles de ALERTA y AVISO meteorológicos, ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como, posibles deslizamientos de tierra.
Hoy miércoles, el contenido de humedad e inestabilidad aumentará sobre nuestra área de pronóstico, como resultado de la influencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera, la incidencia del viento predominante del noreste y los efectos locales (calentamiento diurno y orográfico), los cuales estarán favoreciendo el desarrollo de nublados con aguaceros fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento muy fuertes en ocasiones y aisladas granizadas, principalmente en horas de la tarde.
El Centro Nacional de Pronósticos del INDOMET, modifica los niveles de ALERTA y AVISO meteorológicos, ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como, posibles deslizamientos de tierra.
|NIVELES DE ALERTA Y AVISOS METEOROLÓGICOS
|ALERTA
|AVISO
|DESCONTINUADAS
|Santiago Rodríguez
|Santiago
|Puerto Plata
|El Seibo
|María Trinidad Sánchez
|Espaillat
|San Juan
|Duarte
|Hermanas Mirabal
|Sánchez Ramírez
|La Vega
|Monseñor Nouel
|Samaná
|Hato Mayor
|Total: 3
|Total: 11
|Total: 0
Distrito Nacional: nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados y posibles tronadas.
Santo Domingo Norte: incrementos nubosos en ocasiones con aguaceros con tronadas y ráfaga de viento.
Santo Domingo Este: medio nublado en ocasiones con chubascos aislados y tronadas.
Santo Domingo Oeste: nubes dispersas a medio nublado con aguaceros y tronadas.
Temperaturas mínimas entre 22 °C y 23 °C, y máximas entre 29 °C y 31 °C.
Para el jueves, ambiente muy lluvioso casi a nivel nacional, como resultado de la permanencia de la vaguada y el arrastre de nubes que provocará el viento predominante del noreste. Ambos, serán responsables de la presencia de aguaceros intensos en horas de la tarde, tormentas eléctricas, fuertes ráfagas de viento y posibles granizadas.
Distrito Nacional: incrementos nubosos con aguaceros y tronada en la tarde.
Santo Domingo: nublados en la tarde con aguaceros moderados a fuertes y tronadas.
Resumen: vaguada en varios niveles de la tropósfera y los efectos locales (calentamiento diurno y orográfico) seguirán provocando nublados con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en diferentes puntos del país. Vigentes las ALERTA y AVISO meteorológicos ante posibles inundaciones.