Inauguran DATE 2026: La gran feria turística de República Dominicana

Descubre todo sobre la inauguración de DATE 2026. La principal feria turística que impulsa la economía y sostenibilidad en la República Dominicana.

Con la presencia de los principales actores de la industria sin chimenea, quedó oficialmente inaugurada la nueva edición del Dominican Annual Tourism Exchange (DATE 2026), el evento de comercialización turística más importante de la República Dominicana y del Caribe.

La feria, organizada por la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES) con el respaldo del Ministerio de Turismo (MITUR), reúne a cientos de turoperadores, agentes de viajes, aerolíneas y medios internacionales con los proveedores de servicios turísticos locales. El objetivo principal es concretar acuerdos comerciales, presentar las novedades del destino y asegurar las reservas para las próximas temporadas de invierno y verano.

Durante el acto inaugural, las autoridades destacaron la resiliencia y el crecimiento continuo del destino dominicano, reafirmando el compromiso de seguir diversificando la oferta más allá del tradicional «sol y playa», impulsando el turismo ecológico, cultural, gastronómico y de salud.

Puntos clave de DATE 2026:

Citas de Negocios (B2B): Se proyecta la realización de miles de reuniones preestablecidas entre compradores internacionales (compradores) y expositores locales (hoteles, excursiones, transporte), dinamizando las ventas del sector.

Se proyecta la realización de miles de reuniones preestablecidas entre compradores internacionales (compradores) y expositores locales (hoteles, excursiones, transporte), dinamizando las ventas del sector. Nuevos Mercados: Además de fortalecer a Estados Unidos y Canadá, esta edición pone un foco especial en la captación de mercados emergentes de Sudamérica y Europa.

Además de fortalecer a Estados Unidos y Canadá, esta edición pone un foco especial en la captación de mercados emergentes de Sudamérica y Europa. Sostenibilidad Turística: El evento cuenta con un eje central dedicado a las prácticas responsables, destacando las inversiones de las cadenas hoteleras en energías renovables, manejo de sargazo y protección de los corales.

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Impacto Económico: DATE no solo funciona como una vitrina, sino como el motor transaccional del turismo dominicano. Los acuerdos firmados durante estos días garantizan la ocupación hotelera de los próximos meses, asegurando la estabilidad económica de las zonas turísticas y la generación de miles de empleos directos e indirectos en todo el país.

Con la apertura de esta gran plataforma, la República Dominicana envía un mensaje claro a la comunidad internacional: su infraestructura, innovación y hospitalidad están preparadas para seguir batiendo récords en la llegada de visitantes no residentes.