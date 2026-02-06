En medio de la devastación, un hecho particular llamó la atención de los vecinos: una imagen del Sagrado Rostro que, pese a haber estado rodeada por el fuego, permaneció totalmente intacta entre los restos calcinados.

Una bodega ubicada en el barrio Pescaíto, en Santa Marta, Colombia quedó en a escombros después de que un incendio de rápida propagación consumiera casi por completo la estructura durante la noche del pasado martes.

Las llamas destruyeron muebles, paredes y diferentes elementos almacenados en el lugar, generando alarma entre los habitantes que intentaban salvar lo poco que quedaba a su alcance mientras los bomberos llegaban para controlar la emergencia.



En medio de la devastación, un hecho particular llamó la atención de los vecinos: una imagen del Sagrado Rostro que, pese a haber estado rodeada por el fuego, permaneció totalmente intacta entre los restos calcinados. La escena fue registrada en video por residentes que presenciaron el incendio y rápidamente se difundió en redes sociales, donde usuarios destacaron lo sorprendente del hallazgo y comenzaron a compartirlo masivamente.



La presencia del cuadro sin daños ha generado diversas reacciones, algunos de los cuales interpretan el hecho como un símbolo de fe o un evento extraordinario. Comentarios en plataformas digitales califican la escena como un “acto de protección” y un mensaje de esperanza en medio de la tragedia que dejó el incendio. Entre tanto, las autoridades continúan evaluando los daños y las posibles causas del fuego.