Iga Swiatek conquista su tercer Roland Garros consecutivo

París, Francia – 12 de junio de 2024 – La polaca Iga Swiatek ha vuelto a demostrar su dominio en la tierra batida de Roland Garros al conquistar su tercer título consecutivo en el Grand Slam parisino. Swiatek derrotó a la estadounidense Coco Gauff en la final femenina por 6-1 y 6-3, extendiendo su racha de victorias a 37 partidos y consolidando su posición como la mejor jugadora del mundo.

La final del torneo femenino fue un claro dominio de Swiatek, quien desde el primer set impuso su ritmo y control del juego. La polaca no le dio oportunidades a Gauff, quien cometió varios errores no forzados y no pudo encontrar la manera de contrarrestar la potencia y precisión de los golpes de Swiatek.

Con este triunfo, Swiatek se convierte en la primera mujer en la Era Abierta en ganar tres títulos consecutivos de Roland Garros desde que lo lograra la legendaria Mónica Seles en 1992. Además, Swiatek iguala el récord de la alemana Steffi Graf de 37 victorias consecutivas en el circuito WTA.

Tras su victoria, Swiatek expresó su felicidad por haber conseguido un nuevo título en Roland Garros. «Es increíble volver a ganar aquí», dijo Swiatek. «Estoy muy feliz y quiero agradecer a mi equipo, a mi familia y a todos mis fans por su apoyo»

Con solo 22 años, Iga Swiatek ya ha demostrado ser una de las mejores tenistas de la historia. Su dominio en la tierra batida es indiscutible y su futuro en el deporte parece aún más brillante. La polaca buscará seguir cosechando éxitos en los próximos años y convertirse en una leyenda del tenis.