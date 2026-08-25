Hoy y el jueves, ETED anuncia cortes programados

ETED anuncia cortes programados por mantenimiento preventivo en líneas de transmisión de María Trinidad Sánchez, San Juan y Santiago

Los trabajos de optimización de infraestructura se llevarán a cabo hoy martes 25 y el jueves 27 de agosto para fortalecer la estabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional.

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) ejecutará hoy, martes 25, y el jueves 27 de agosto jornadas planificadas de mantenimiento preventivo y reemplazo de estructuras deterioradas en sus líneas de transmisión de 69 kV. Estas acciones buscan garantizar el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica y asegurar una operación más estable y confiable dentro del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

Interrupciones programadas para hoy martes 25 de agosto

Los equipos técnicos de la ETED trabajarán en dos líneas principales durante el día de hoy:

Línea 69 kV Nagua–Payita: Los trabajos se realizarán en horario de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. . Para preservar la seguridad de las brigadas, se suspenderá temporalmente el servicio eléctrico en las comunidades de Nagua, Cabrera, Payita, Arroyo Salado, Las Gordas, Boba y Matancitas , pertenecientes a la provincia María Trinidad Sánchez.

Los trabajos se realizarán en horario de . Para preservar la seguridad de las brigadas, se suspenderá temporalmente el servicio eléctrico en las comunidades de , pertenecientes a la provincia María Trinidad Sánchez. Línea 69 kV San Juan I–Sabaneta: Las labores de reemplazo de estructuras se realizarán de 12:00 p. m. a 5:00 p. m.. Esto requerirá la apertura del circuito de distribución de Edesur SJ-102 CT-078377, afectando el suministro en Sabaneta, de forma parcial en la provincia San Juan, y en la Central Hidroeléctrica Sabaneta.

Trabajos para el jueves 27 de agosto

La jornada de mantenimiento continuará el jueves en la provincia de Santiago:

Línea 69 kV Zona Franca Santiago–Navarrete: Los trabajos preventivos y de sustitución de estructuras dañadas se desarrollarán de 11:00 a. m. a 5:00 p. m.. Durante este periodo, se verá afectado el servicio eléctrico en Los Tocones, Los Salados, Cruces de Quinigua, Urbanización Pisano, La Canela, Villa González, El Matadero y el Parque Industrial Zona Franca Pisano.

La ETED ha resaltado que estas acciones forman parte de su plan permanente de mantenimiento para prevenir averías imprevistas y prolongar el tiempo de vida útil de las redes eléctricas. La institución agradece la paciencia y comprensión de las comunidades afectadas, reiterando su compromiso con un servicio eléctrico más seguro y eficiente que impulse la transición energética del país.