Hoy tendremos una mañana soleada en gran parte del territorio nacional

Hoy, a pesar de amanecer con una mañana soleada en gran parte del territorio dominicano, la aproximación de una vaguada asociada a un sistema frontal incrementará el contenido de humedad de forma gradual y paulatina.

En consecuencia, prevemos incrementos nubosos generadores de aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tronadas y aisladas ráfagas de viento, los cuales serán de mayor intensidad y frecuencia durante la tarde y la noche sobre diferentes localidades de las provincias: Montecristi, Puerto Plata, Valverde, Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago, La Vega, Elías Piña, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Hermanas Mirabal, Samaná y El Gran Santo Domingo, entre otras de las regiones noreste, noroeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza, a medida que el sistema frontal continúe acercándose al país.