Hoy tendremos un ambiente poco nuboso y mayormente soleado

Las temperaturas durante la noche y madrugada estarán frescas y agradables debido a la época del año, principalmente en zonas montañosas y valles de interior del país

Hoy lunes, en las horas matutinas, las condiciones meteorológicas no presentaran cambios relevantes en todo el país, dominando un ambiente poco nuboso y mayormente soleado. En la tarde hasta primeras horas de la noche, solo ocurrirán chubascos ampliamente aislados sobre poblados en el interior del país, en especial hacia las provincias: Monte Plata, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Elias Pina, Dajabon, Barahona, Azua, El Gran Santo Domingo, entre otras áreas, producto de los efectos locales (calentamiento diurno y orográfico).

Condiciones marítimas. Para ambas costa del país (atlántica y caribeña), recomendamos a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, realizar sus actividades con precaución cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro, por viento y olas anormales.

Las temperaturas durante la noche y madrugada estarán frescas y agradables debido a la época del año, principalmente en zonas montañosas y valles de interior del país, donde podrían producirse ocasionales nieblas y neblinas.

Distrito Nacional: nubes dispersas.

Santo Domingo Norte: nubes aisladas.

Santo Domingo Este: poca actividad nubosa.

Santo Domingo Oeste: nubes aisladas.

Temperaturas mínimas entre 20 °C y 22 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.

Resumen: ambiente seco y estable en la mayor parte de las provincias…oleaje anormal mar adentro en las costas Atlántica y Caribeña (ver pronostico marino)….Temperaturas agradables en la noche y madrugada.