Hoy se reanudan de clases en todo el territorio nacional

La docencia permanecía suspendida desde el pasado miércoles como medida preventiva ante el paso de un fenómeno atmosférico que generó condiciones climáticas adversas

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó que las actividades escolares se reanudarán oficialmente en todos los centros educativos públicos y privados del país este viernes 10 de abril.

La docencia permanecía suspendida desde el pasado miércoles como medida preventiva ante el paso de un fenómeno atmosférico que generó condiciones climáticas adversas en gran parte de la geografía nacional.

Llamado a la comunidad educativa

Las autoridades educativas instaron a los directores regionales, distritales y de centros, así como al personal docente y administrativo, a acudir a sus respectivos planteles para garantizar la acogida de los estudiantes. Asimismo, se hizo un llamado a los padres, madres y tutores para que envíen a sus hijos a las aulas desde las primeras horas de la mañana.

“Tras evaluar los informes de los organismos de socorro y confirmar que las condiciones son seguras para el desplazamiento de la comunidad educativa, hemos dispuesto el retorno inmediato a las aulas para dar continuidad al calendario escolar”, señaló la institución a través de un comunicado oficial.

El Minerd también indicó que las brigadas de mantenimiento e infraestructura han estado monitoreando los planteles en zonas vulnerables para asegurar que los espacios estén en condiciones óptimas para recibir a los alumnos.

Se exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Ministerio y de los boletines del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) ante cualquier actualización sobre el clima.