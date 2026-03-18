Hoy se generarán chubascos con ráfagas de viento y baja probabilidad de tronadas

Asimismo, se pronostica que el sistema frontal se ubique sobre Cuba, moviéndose lentamente debido a que el anticiclón ralentizará su avance.
Hoy miércoles, un leve incremento de la humedad, la influencia de una vaguada al sureste y la interacción del viento con la orografía generarán chubascos o aguaceros locales con ráfagas de viento y baja probabilidad de tronadas, principalmente hacia provincias del sureste, noreste y la Cordillera Central, en horas de la tarde y primeras horas de la noche.
Asimismo, se pronostica que el sistema frontal se ubique sobre Cuba, moviéndose lentamente debido a que el anticiclón ralentizará su avance.
El Distrito Nacional: incrementos nubosos ocasionales con chubascos en la tarde.
Gran Santo Domingo: incrementos nubosos ocasionales con chubascos en la tarde.
|PROVINCIAS
|PRONÓSTICO POR LOCALIDADES
|T. máx. °C
|T. mín. °C
|Santiago
|Chubascos pasajeros en primeras horas de la noche. Después nubes aisladas posible neblina.
|29/31
|18/20
|Puerto Plata
|Nublado con chubascos y/o aguaceros con ráfagas de viento en la madrugada.
|29/31
|19/21
|Duarte
|Nublado en ocasiones, chubascos locales y ráfagas de viento hasta entrada la madrugada.
|29/31
|19/21
|Constanza
|Nubes dispersas posible niebla o neblina.
|23/25
|12/14
|Peravia
|Nubes dispersas, con ráfagas de viento. En la madrugada chubascos locales.
|29/31
|20/22
|San Pedro de Macorís
|Nubes dispersas, con ráfagas de viento ocasionales.
|29/31
|19/21
|La Romana
|Chubascos pasajeros con ráfagas de viento.
|29/31
|19/21
|La Vega
|Medio nublado con chubascos dispersos hasta entrada la noche y en la madrugada.
|29/31
|18/20
|Monseñor Nouel
|Nublado parciales con chubascos hasta entrada la noche y en la madrugada.
|29/31
|18/20
|San Cristóbal
|Nublados parciales con chubascos aislados en zona de montaña y ráfagas de viento.
|29/31
|18/20
|Samaná
|Chubascos y ráfagas ocasionales en la noche y entrada la madrugada.
|30/32
|19/21
|Monte Cristi
|Nubes dispersas y ráfagas aisladas.
|31/33
|20/22
|Azua
|En la madrugada chubascos y ráfagas viento.
|30/32
|18/20
|San Juan
|Nubes dispersas, posible neblina en zona de montaña.
|30/32
|16/18
|Barahona
|Chubascos y ráfagas de viento intermitentes en la madrugada.
|30/32
|20/22
|La Altagracia
|Nublados ocasionales con chubascos y/o aguaceros y ráfagas de viento hasta la madrugada.
|30/32
|19/21
Meteorólogos: Juan C. De La Rosa / David Chacón.