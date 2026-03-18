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    Hoy se generarán chubascos con ráfagas de viento y baja probabilidad de tronadas

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    Asimismo, se pronostica que el sistema frontal se ubique sobre Cuba, moviéndose lentamente debido a que el anticiclón ralentizará su avance.

    Hoy miércoles, un leve incremento de la humedad, la influencia de una vaguada al sureste y la interacción del viento con la orografía generarán chubascos o aguaceros locales con ráfagas de viento y baja probabilidad de tronadas, principalmente hacia provincias del sureste, noreste y la Cordillera Central, en horas de la tarde y primeras horas de la noche.

    Asimismo, se pronostica que el sistema frontal se ubique sobre Cuba, moviéndose lentamente debido a que el anticiclón ralentizará su avance.

    El Distrito Nacional: incrementos nubosos ocasionales con chubascos en la tarde.

    Gran Santo Domingo: incrementos nubosos ocasionales con chubascos en la tarde.

    PROVINCIASPRONÓSTICO POR LOCALIDADEST. máx. °CT. mín. °C
    SantiagoChubascos pasajeros en primeras horas de la noche. Después nubes aisladas posible neblina.29/3118/20
    Puerto PlataNublado con chubascos y/o aguaceros con ráfagas de viento en la madrugada.29/3119/21
    DuarteNublado en ocasiones, chubascos locales y ráfagas de viento hasta entrada la madrugada.29/3119/21
    ConstanzaNubes dispersas posible niebla o neblina.23/2512/14
    PeraviaNubes dispersas, con ráfagas de viento. En la madrugada chubascos locales.29/3120/22
    San Pedro de MacorísNubes dispersas, con ráfagas de viento ocasionales.29/3119/21
    La RomanaChubascos pasajeros con ráfagas de viento.29/3119/21
    La VegaMedio nublado con chubascos dispersos hasta entrada la noche y en la madrugada.29/3118/20
    Monseñor NouelNublado parciales con chubascos hasta entrada la noche y en la madrugada.29/3118/20
    San CristóbalNublados parciales con chubascos aislados en zona de montaña y ráfagas de viento.29/3118/20
    SamanáChubascos y ráfagas ocasionales en la noche y entrada la madrugada.30/3219/21
    Monte CristiNubes dispersas y ráfagas aisladas.31/3320/22
    AzuaEn la madrugada chubascos y ráfagas viento.30/3218/20
    San JuanNubes dispersas, posible neblina en zona de montaña.30/3216/18
    BarahonaChubascos y ráfagas de viento intermitentes en la madrugada.30/3220/22
    La AltagraciaNublados ocasionales con chubascos y/o aguaceros y ráfagas de viento hasta la madrugada.30/3219/21

    Meteorólogos: Juan C. De La Rosa / David Chacón.

    Asimismo, se pronostica que el sistema frontal se ubique sobre Cuba, moviéndose lentamente debido a que el anticiclón ralentizará su avance.

    Hoy miércoles, un leve incremento de la humedad, la influencia de una vaguada al sureste y la interacción del viento con la orografía generarán chubascos o aguaceros locales con ráfagas de viento y baja probabilidad de tronadas, principalmente hacia provincias del sureste, noreste y la Cordillera Central, en horas de la tarde y primeras horas de la noche.

    Asimismo, se pronostica que el sistema frontal se ubique sobre Cuba, moviéndose lentamente debido a que el anticiclón ralentizará su avance.

    El Distrito Nacional: incrementos nubosos ocasionales con chubascos en la tarde.

    Gran Santo Domingo: incrementos nubosos ocasionales con chubascos en la tarde.

    PROVINCIASPRONÓSTICO POR LOCALIDADEST. máx. °CT. mín. °C
    SantiagoChubascos pasajeros en primeras horas de la noche. Después nubes aisladas posible neblina.29/3118/20
    Puerto PlataNublado con chubascos y/o aguaceros con ráfagas de viento en la madrugada.29/3119/21
    DuarteNublado en ocasiones, chubascos locales y ráfagas de viento hasta entrada la madrugada.29/3119/21
    ConstanzaNubes dispersas posible niebla o neblina.23/2512/14
    PeraviaNubes dispersas, con ráfagas de viento. En la madrugada chubascos locales.29/3120/22
    San Pedro de MacorísNubes dispersas, con ráfagas de viento ocasionales.29/3119/21
    La RomanaChubascos pasajeros con ráfagas de viento.29/3119/21
    La VegaMedio nublado con chubascos dispersos hasta entrada la noche y en la madrugada.29/3118/20
    Monseñor NouelNublado parciales con chubascos hasta entrada la noche y en la madrugada.29/3118/20
    San CristóbalNublados parciales con chubascos aislados en zona de montaña y ráfagas de viento.29/3118/20
    SamanáChubascos y ráfagas ocasionales en la noche y entrada la madrugada.30/3219/21
    Monte CristiNubes dispersas y ráfagas aisladas.31/3320/22
    AzuaEn la madrugada chubascos y ráfagas viento.30/3218/20
    San JuanNubes dispersas, posible neblina en zona de montaña.30/3216/18
    BarahonaChubascos y ráfagas de viento intermitentes en la madrugada.30/3220/22
    La AltagraciaNublados ocasionales con chubascos y/o aguaceros y ráfagas de viento hasta la madrugada.30/3219/21

    Meteorólogos: Juan C. De La Rosa / David Chacón.

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