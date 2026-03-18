Hoy se generarán chubascos con ráfagas de viento y baja probabilidad de tronadas

Asimismo, se pronostica que el sistema frontal se ubique sobre Cuba, moviéndose lentamente debido a que el anticiclón ralentizará su avance.

Hoy miércoles, un leve incremento de la humedad, la influencia de una vaguada al sureste y la interacción del viento con la orografía generarán chubascos o aguaceros locales con ráfagas de viento y baja probabilidad de tronadas, principalmente hacia provincias del sureste, noreste y la Cordillera Central, en horas de la tarde y primeras horas de la noche.

Asimismo, se pronostica que el sistema frontal se ubique sobre Cuba, moviéndose lentamente debido a que el anticiclón ralentizará su avance.

El Distrito Nacional: incrementos nubosos ocasionales con chubascos en la tarde.

Gran Santo Domingo: incrementos nubosos ocasionales con chubascos en la tarde.

PROVINCIAS PRONÓSTICO POR LOCALIDADES T. máx. °C T. mín. °C Santiago Chubascos pasajeros en primeras horas de la noche. Después nubes aisladas posible neblina. 29/31 18/20 Puerto Plata Nublado con chubascos y/o aguaceros con ráfagas de viento en la madrugada. 29/31 19/21 Duarte Nublado en ocasiones, chubascos locales y ráfagas de viento hasta entrada la madrugada. 29/31 19/21 Constanza Nubes dispersas posible niebla o neblina. 23/25 12/14 Peravia Nubes dispersas, con ráfagas de viento. En la madrugada chubascos locales. 29/31 20/22 San Pedro de Macorís Nubes dispersas, con ráfagas de viento ocasionales. 29/31 19/21 La Romana Chubascos pasajeros con ráfagas de viento. 29/31 19/21 La Vega Medio nublado con chubascos dispersos hasta entrada la noche y en la madrugada. 29/31 18/20 Monseñor Nouel Nublado parciales con chubascos hasta entrada la noche y en la madrugada. 29/31 18/20 San Cristóbal Nublados parciales con chubascos aislados en zona de montaña y ráfagas de viento. 29/31 18/20 Samaná Chubascos y ráfagas ocasionales en la noche y entrada la madrugada. 30/32 19/21 Monte Cristi Nubes dispersas y ráfagas aisladas. 31/33 20/22 Azua En la madrugada chubascos y ráfagas viento. 30/32 18/20 San Juan Nubes dispersas, posible neblina en zona de montaña. 30/32 16/18 Barahona Chubascos y ráfagas de viento intermitentes en la madrugada. 30/32 20/22 La Altagracia Nublados ocasionales con chubascos y/o aguaceros y ráfagas de viento hasta la madrugada. 30/32 19/21

Meteorólogos: Juan C. De La Rosa / David Chacón.