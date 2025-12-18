Hoy se generarán aumentos nubosos con lluvias débiles a moderadas

En la tarde, ocurrirán precipitaciones moderadas a fuertes, en poblados de: Monte Plata, Hato Mayor y Santo Domingo, entre otras.
Hoy jueves, la incidencia del viento del este/noreste, con el acercamiento de un sistema frontal al norte del país, generarán aumentos nubosos con lluvias débiles a moderadas, en la madrugada y primeras horas de la mañana, sobre María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Samaná y Duarte. En la tarde, ocurrirán precipitaciones moderadas a fuertes, en poblados de: Monte Plata, Hato Mayor y Santo Domingo, entre otras.
Distrito Nacional: incrementos nubosos con chubascos locales.
El Gran Santo Domingo: incrementos nubosos con chubascos locales.
|PROVINCIAS
|PRONÓSTICO POR LOCALIDADES
|T. Máx. °C
|T. Mín. °C
|Santiago
|Nubes aisladas.
|30/32
|19/21
|Puerto Plata
|Pocas nubes.
|29/31
|20/22
|Duarte
|Nubes dispersas.
|30/32
|20/22
|Constanza
|Nubes aisladas con leve aumento en la tarde y chubascos de corta duración.
|24/26
|10/12
|Peravia
|Poca actividad nubosa.
|31/33
|22/24
|San Pedro de Macorís
|Mayormente despejado.
|31/33
|20/22
|La Romana
|Pocas nubes.
|31/33
|20/22
|La Vega
|Nubes dispersas a medio nublado en la tarde con chubascos pasajeros.
|31/33
|20/22
|Monseñor Nouel
|Leve aumento de la nubosidad en la tarde con chubascos aislados.
|30/32
|20/22
|San Cristóbal
|Nubes aisladas.
|31/33
|20/22
|Samaná
|Nubes aisladas con ligeros aumentos en la tarde.
|30/32
|20/22
|Monte Cristi
|Mayormente despejado.
|32/34
|22/24
|Azua
|Poca actividad nubosa.
|31/33
|19/21
|San Juan
|Nubes aisladas.
|31/33
|16/18
|Barahona
|Nubes dispersas.
|31/33
|20/22
|La Altagracia
|Ligeros aumentos nubosos en la tarde con chubascos aislados y pasajeros.
|31/33
|22/24
Meteorólogos: Damaris Mercedes/Leonardo Marte.-