Hoy se generarán aumentos nubosos con lluvias débiles a moderadas

Hoy jueves, la incidencia del viento del este/noreste, con el acercamiento de un sistema frontal al norte del país, generarán aumentos nubosos con lluvias débiles a moderadas, en la madrugada y primeras horas de la mañana, sobre María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Samaná y Duarte. En la tarde, ocurrirán precipitaciones moderadas a fuertes, en poblados de: Monte Plata, Hato Mayor y Santo Domingo, entre otras.

Distrito Nacional: incrementos nubosos con chubascos locales.

El Gran Santo Domingo: incrementos nubosos con chubascos locales.

PROVINCIAS PRONÓSTICO POR LOCALIDADES T. Máx. °C T. Mín. °C Santiago Nubes aisladas. 30/32 19/21 Puerto Plata Pocas nubes. 29/31 20/22 Duarte Nubes dispersas. 30/32 20/22 Constanza Nubes aisladas con leve aumento en la tarde y chubascos de corta duración. 24/26 10/12 Peravia Poca actividad nubosa. 31/33 22/24 San Pedro de Macorís Mayormente despejado. 31/33 20/22 La Romana Pocas nubes. 31/33 20/22 La Vega Nubes dispersas a medio nublado en la tarde con chubascos pasajeros. 31/33 20/22 Monseñor Nouel Leve aumento de la nubosidad en la tarde con chubascos aislados. 30/32 20/22 San Cristóbal Nubes aisladas. 31/33 20/22 Samaná Nubes aisladas con ligeros aumentos en la tarde. 30/32 20/22 Monte Cristi Mayormente despejado. 32/34 22/24 Azua Poca actividad nubosa. 31/33 19/21 San Juan Nubes aisladas. 31/33 16/18 Barahona Nubes dispersas. 31/33 20/22 La Altagracia Ligeros aumentos nubosos en la tarde con chubascos aislados y pasajeros. 31/33 22/24

Meteorólogos: Damaris Mercedes/Leonardo Marte.-