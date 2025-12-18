Más Contenido

    Hoy se generarán aumentos nubosos con lluvias débiles a moderadas

    En la tarde, ocurrirán precipitaciones moderadas a fuertes, en poblados de: Monte Plata, Hato Mayor y Santo Domingo, entre otras. 

    Hoy jueves, la incidencia del viento del este/noreste, con el acercamiento de un sistema frontal al norte del país, generarán aumentos nubosos con lluvias débiles a moderadas, en la madrugada y primeras horas de la mañana, sobre María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Samaná y Duarte. En la tarde, ocurrirán precipitaciones moderadas a fuertes, en poblados de: Monte Plata, Hato Mayor y Santo Domingo, entre otras. 

    Distrito Nacional: incrementos nubosos con chubascos locales.

    El Gran Santo Domingo: incrementos nubosos con chubascos locales.

    PROVINCIASPRONÓSTICO POR LOCALIDADES T. Máx. °CT. Mín. °C
    SantiagoNubes aisladas.30/3219/21
    Puerto PlataPocas nubes.29/3120/22
    DuarteNubes dispersas.30/3220/22
    ConstanzaNubes aisladas con leve aumento en la tarde y chubascos de corta duración.24/2610/12
    PeraviaPoca actividad nubosa.31/3322/24
    San Pedro de MacorísMayormente despejado.31/3320/22
    La RomanaPocas nubes.31/3320/22
    La VegaNubes dispersas a medio nublado en la tarde con chubascos pasajeros.31/3320/22
    Monseñor NouelLeve aumento de la nubosidad en la tarde con chubascos aislados.30/3220/22
    San CristóbalNubes aisladas.31/3320/22
    SamanáNubes aisladas con ligeros aumentos en la tarde.30/3220/22
    Monte CristiMayormente despejado.32/3422/24
    AzuaPoca actividad nubosa.31/3319/21
    San JuanNubes aisladas.31/3316/18
    BarahonaNubes dispersas.31/3320/22
    La AltagraciaLigeros aumentos nubosos en la tarde con chubascos aislados y pasajeros.31/3322/24

     Meteorólogos: Damaris Mercedes/Leonardo Marte.-

