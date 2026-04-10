Hoy se conoce medida de coerción contra fiscal Aurelio Valdez Alcántara

La audiencia, pautada para iniciar a las 9:00 de la mañana, determinará el futuro inmediato del imputado

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional tiene programada para la mañana de hoy la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara.

La audiencia, pautada para iniciar a las 9:00 de la mañana, determinará el futuro inmediato del imputado, quien es señalado por el Ministerio Público de haber incurrido en graves faltas en el ejercicio de sus funciones.

La acusación

Según el expediente acusatorio, Valdez Alcántara habría recibido la suma de 10,000 dólares por parte de una persona que se encuentra bajo investigación por el entramado de corrupción detectado en la ARS SeNaSa.

El Ministerio Público sostiene que este pago se realizó con el objetivo de obtener beneficios o favorecer la situación legal del investigado dentro del proceso que se le sigue a la referida aseguradora de salud estatal.

Expectativa judicial

El caso ha generado una fuerte atención pública, dado que involucra a un miembro del cuerpo civil encargado de perseguir el delito. Se espera que el Ministerio Público solicite la medida de coerción más gravosa, dada la gravedad de los cargos que incluyen cohecho y prevaricación.

La audiencia será conocida por el juez de turno de la Oficina de Atención Permanente, donde se presentarán las pruebas testimoniales y documentales que vinculan al magistrado con el dinero recibido.