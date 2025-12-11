Hoy prevalecerá un cielo soleado

En la tarde una vaguada favorecerá humedad marginal, por tanto, ocurrirán, aguaceros focalizados y posibles tronadas
Amanecemos con un ambiente estable donde prevalecerá un cielo soleado y poco nuboso sobre el territorio dominicano, por los efectos del sistema anticiclónico.
Sin embargo, algunos chubascos pasajeros se presentarán en comunidades aisladas de La Altagracia, San Pedro de Macorís, sectores de Santo Domingo y San Cristóbal.
En la tarde una vaguada favorecerá humedad marginal, por tanto, ocurrirán, aguaceros focalizados y posibles tronadas en: Peravia, Azua, Barahona, Pedernales, Santiago, Santiago Rodríguez, La Vega, Puerto Plata, Independencia, Elías Piña y San Juan.