Hoy nos esperan lluvias desde horas de la madrugada

En la tarde, se espera un incremento de las lluvias, esperándose la ocurrencia de aguaceros moderados a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento

Hoy martes, el sistema frontal estará incidiendo en el territorio dominicano, por lo que desde horas de la madrugada, se producirán lluvias débiles a moderadas con ráfagas de viento, en provincias del litoral atlántico, como en Monte Cristi, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, La Altagracia, entre otras.

Mientras que para tarde, se espera un incremento de las lluvias, esperándose la ocurrencia de aguaceros moderados a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en Santo Domingo, Monte Plata, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, La Vega, Azua, Santiago, San Juan y en las provincias mencionadas anteriormente.