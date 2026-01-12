Hoy la temperatura se mantendrá bastante agradable

Onamet prevé las ocurrencias de precipitaciones dispersas, débiles a moderadas en ocasiones, principalmente en la tarde y primeras horas de la noche

Hoy lunes, a pesar de que iniciando el día observaremos poca actividad de precipitaciones, las condiciones meteorológicas estarán influenciadas por el viento fresco del noreste y la incidencia de una vaguada al norte del país.

En consecuencia, Onamet prevé las ocurrencias de precipitaciones dispersas, débiles a moderadas en ocasiones, principalmente en la tarde y primeras horas de la noche sobre diferentes localidades de las provincias; el Gran Santo Domingo, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, San Cristóbal, Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Romana, Peravia, Azua, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, y Santiago, entre otras.

La temperatura se mantendrá bastante agradables debido al invierno y al viento fresco del noreste, principalmente en zonas montañosas y en horario matutino y nocturno. Además, prevemos la ocurrencia de nieblas o neblinas, durante las primeras horas de la mañana en distintas zonas montañosas y algunos valles del interior del país.