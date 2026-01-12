Hoy inicia la Audiencia Preliminar del Caso Jet Set

El Ministerio Público realizó su propia investigación

El inicia la audiencia preliminar del «Caso Jet Set», que investiga el desplome del techo de la discoteca Jet Set ocurrido hace nueve meses, el 8 de abril del año pasado.

Este trágico evento resultó en la muerte de 236 personas.

La audiencia está a cargo del juez Raimundo Mejía y se lleva a cabo contra los hermanos Antonio y Maribel Espillat.

Se ha negado a la defensa de los hermanos Espaillat la petición de presentar un informe o investigación realizada por una empresa internacional de reputación sobre el colapso del techo. El Ministerio Público realizó su propia investigación.