Todo está listo para que el orgullo dominicano brille con más fuerza que nunca. Desde el despliegue de moda en la alfombra hasta las emociones de cada estatuilla, Premios Soberano 2026 promete ser una noche inolvidable

La República Dominicana se detiene este miércoles 18 de marzo para celebrar la 41.ª edición de los Premios Soberano, el evento de mayor trascendencia, rating e impacto en la cultura nacional. El Teatro Nacional Eduardo Brito ya está listo para recibir a las máximas figuras del arte y el entretenimiento en una gala que promete ser histórica.

Horarios y Transmisión

Para que no te pierdas ni un segundo de la acción, estos son los horarios oficiales:

7:00 P.M. – Inicio de la Alfombra Roja, donde las estrellas desfilarán con sus mejores galas.

8:00 P.M. – Inicio de la Ceremonia de Premiación.

¿Dónde verlo?

Televisión: Transmisión en vivo por Color Visión (Canal 9) para todo el país.

Internacional: Para el público en Estados Unidos, la señal llega a través de Univisión y ViX.

Los protagonistas de la noche

La conducción principal estará a cargo de una dupla explosiva que regresa al escenario: la comunicadora Georgina Duluc y el polifacético Irving Alberti. En la alfombra, la energía estará garantizada por Amara La Negra y Josell Hernández.

El talento de Color Visión brilla en los Premios Soberano 2026

Varios nombres asociados históricamente a Color Visión aparecen entre los nominados en renglones de comunicación y entretenimiento. Entre ellos figuran Jhoel López, Iván Ruiz,

Julio Clemente, Albert Mena, Jochy Santos, Jatnna Tavárez y Pamela Sued y Raymond Pozo,

Miguel Céspedes, quienes compiten en categorías como Presentador de TV y Presentadora de TV, y en renglones vinculados a programas de entretenimiento.

Además, de los talentos individiales este año Premios Soberano resalta el valor al entretenimiento y a la comunicación que aportan los programas trasmitidos a tráves de nuestra pantalla como lo son, Sofía globitos, El Show de Raymond y Miguel, Dominicana’s Got Talent, Dominicanos a simple vista, Nuria, El Informe con Alicia Ortega, Que chévere es saber, Protagonistas, Con Jatnna, Me gusta de noche, Es temprano todavía, El Show del Mediodía y Esta noche Mariasela.

Cartelera Musical

La producción, liderada por César Suárez Jr., ha confirmado un despliegue de talento diverso que incluye:

Jerry Rivera: «El Baby de la Salsa» celebrará sus éxitos con el público dominicano.

Elvis Crespo: El merenguero promete un segmento electrizante y lleno de sorpresas.

Fonseca: El cantautor colombiano traerá su toque de romanticismo y pop latino.

Pavel Núñez: Un recorrido emotivo por las canciones más emblemáticas de su carrera.

Barak: La agrupación cristiana sumará un momento de fe y energía espiritual a la gala.

Nominados destacados

Entre las categorías más esperadas, el género urbano ve un liderazgo femenino con nombres como Yailín, La Perversa y La Insuperable.

En la categoría de «Bachata del Año», compiten figuras de la talla de Anthony Santos y Frank Reyes.

Todo está listo para que el orgullo dominicano brille con más fuerza que nunca. Desde el despliegue de moda en la alfombra hasta las emociones de cada estatuilla, Premios Soberano 2026 promete ser una noche inolvidable que reafirma por qué somos la capital del talento en el Caribe.

No te despegues de nuestra cobertura especial y recuerda que la cita es hoy, miércoles 18 de marzo, a partir de las 7:00 P.M. Vive la experiencia completa a través de Color Visión.