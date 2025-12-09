Hoy cielo con mezcla de nubes y sol, sin precipitaciones

No se esperan cambios relevantes en las condiciones del tiempo
Hoy martes, no se esperan cambios relevantes en las condiciones del tiempo, ya que continuaremos bajo una masa de aire poco húmeda y la incidencia del sistema de alta presión (circulación anticiclónica), por lo tanto, primará un cielo con mezclas de nubes y sol.
Distrito Nacional: cielo con mezcla de nubes y sol, sin precipitaciones.
El Gran Santo Domingo: cielo con mezcla de nubes y sol, sin precipitaciones.
|PROVINCIAS
|PRONÓSTICO POR LOCALIDADES
|T. Máx. °C
|T. Mín. °C
|Santiago
|Cielo soleado con nubosidad aislada.
|31/32
|20/22
|Puerto Plata
|Cielo soleado con nubosidad aislada.
|29/31
|20/22
|Duarte
|Cielo soleado con nubosidad aislada.
|30/32
|20/22
|Constanza
|Lluvias pasajeras entre débiles a moderadas.
|24/26
|12/14
|Peravia
|Cielo soleado con nubosidad aislada.
|31/33
|22/24
|San Pedro de Macorís
|Cielo soleado con nubosidad aislada.
|31/33
|21/23
|La Romana
|Cielo soleado con nubosidad aislada.
|31/33
|20/22
|La Vega
|Lluvias pasajeras entre débiles a moderadas.
|31/33
|21/23
|Monseñor Nouel
|Lluvias pasajeras entre débiles a moderadas.
|30/32
|20/22
|San Cristóbal
|Lluvias pasajeras entre débiles a moderadas.
|31/33
|20/22
|Samaná
|Lluvias pasajeras entre débiles a moderadas.
|30/32
|20/22
|Monte Cristi
|Cielo soleado con nubosidad aislada.
|32/34
|22/24
|Azua
|Cielo soleado con nubosidad aislada.
|31/33
|20/22
|San Juan
|Cielo soleado con nubosidad aislada.
|31/33
|17/19
|Barahona
|Lluvias pasajeras entre débiles a moderadas.
|31/33
|20/22
|La Altagracia
|Lluvias pasajeras entre débiles a moderadas.
|31/33
|22/24
Meteorólogos: Cristopher Florian / Jesús Beltre.-