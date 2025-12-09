Más Contenido

    Hoy cielo con mezcla de nubes y sol, sin precipitaciones

    No se esperan cambios relevantes en las condiciones del tiempo

    Hoy martes, no se esperan cambios relevantes en las condiciones del tiempo, ya que continuaremos bajo una masa de aire poco húmeda y la incidencia del sistema de alta presión (circulación anticiclónica), por lo tanto, primará un cielo con mezclas de nubes y sol.

    Distrito Nacional: cielo con mezcla de nubes y sol, sin precipitaciones.

    El Gran Santo Domingo: cielo con mezcla de nubes y sol, sin precipitaciones.

    PROVINCIASPRONÓSTICO POR LOCALIDADES T. Máx. °CT. Mín. °C
    SantiagoCielo soleado con nubosidad aislada.31/3220/22
    Puerto PlataCielo soleado con nubosidad aislada.29/3120/22
    DuarteCielo soleado con nubosidad aislada.30/3220/22
    ConstanzaLluvias pasajeras entre débiles a moderadas.24/2612/14
    PeraviaCielo soleado con nubosidad aislada.31/3322/24
    San Pedro de MacorísCielo soleado con nubosidad aislada.31/3321/23
    La RomanaCielo soleado con nubosidad aislada.31/3320/22
    La VegaLluvias pasajeras entre débiles a moderadas.31/3321/23
    Monseñor NouelLluvias pasajeras entre débiles a moderadas.30/3220/22
    San CristóbalLluvias pasajeras entre débiles a moderadas.31/3320/22
    SamanáLluvias pasajeras entre débiles a moderadas.30/3220/22
    Monte CristiCielo soleado con nubosidad aislada.32/3422/24
    AzuaCielo soleado con nubosidad aislada.31/3320/22
    San JuanCielo soleado con nubosidad aislada.31/3317/19
    BarahonaLluvias pasajeras entre débiles a moderadas.31/3320/22
    La AltagraciaLluvias pasajeras entre débiles a moderadas.31/3322/24

    Meteorólogos: Cristopher Florian / Jesús Beltre.-

