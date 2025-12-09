Hoy cielo con mezcla de nubes y sol, sin precipitaciones

No se esperan cambios relevantes en las condiciones del tiempo

Hoy martes, no se esperan cambios relevantes en las condiciones del tiempo, ya que continuaremos bajo una masa de aire poco húmeda y la incidencia del sistema de alta presión (circulación anticiclónica), por lo tanto, primará un cielo con mezclas de nubes y sol.

Distrito Nacional: cielo con mezcla de nubes y sol, sin precipitaciones.

El Gran Santo Domingo: cielo con mezcla de nubes y sol, sin precipitaciones.

PROVINCIAS PRONÓSTICO POR LOCALIDADES T. Máx. °C T. Mín. °C Santiago Cielo soleado con nubosidad aislada. 31/32 20/22 Puerto Plata Cielo soleado con nubosidad aislada. 29/31 20/22 Duarte Cielo soleado con nubosidad aislada. 30/32 20/22 Constanza Lluvias pasajeras entre débiles a moderadas. 24/26 12/14 Peravia Cielo soleado con nubosidad aislada. 31/33 22/24 San Pedro de Macorís Cielo soleado con nubosidad aislada. 31/33 21/23 La Romana Cielo soleado con nubosidad aislada. 31/33 20/22 La Vega Lluvias pasajeras entre débiles a moderadas. 31/33 21/23 Monseñor Nouel Lluvias pasajeras entre débiles a moderadas. 30/32 20/22 San Cristóbal Lluvias pasajeras entre débiles a moderadas. 31/33 20/22 Samaná Lluvias pasajeras entre débiles a moderadas. 30/32 20/22 Monte Cristi Cielo soleado con nubosidad aislada. 32/34 22/24 Azua Cielo soleado con nubosidad aislada. 31/33 20/22 San Juan Cielo soleado con nubosidad aislada. 31/33 17/19 Barahona Lluvias pasajeras entre débiles a moderadas. 31/33 20/22 La Altagracia Lluvias pasajeras entre débiles a moderadas. 31/33 22/24

Meteorólogos: Cristopher Florian / Jesús Beltre.-