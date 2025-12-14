Hoy canta para la historia, el país lo aplaude y Jochy le da el Golden

Hay historias que se cantan y hay historias que se sienten… desde la primera nota.

Jose Francisco fue criado por su abuela y creció entre sacrificios, cantando en esquinas y vendiendo dulces para ayudar en casa.

Sin imaginarse lo que Dios tenía para él, nunca dejó de creer.

Hoy, con 36 años y una voz llena de verdad, llegó a Corte de Jueces y demostró al público y a nuestros jueces, que el talento no tiene dirección, edad, ni fecha de caducidad.

Su presentación fue tan poderosa, tan honesta… que nuestro juez invitado, Jochy Santos, no lo pensó dos veces y le dió el GOLDEN BUZZER.