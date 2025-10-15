¡Histórico! La ONU reconoce a David Collado como el mejor Ministro de Turismo

En un hecho histórico para la República Dominicana, David Collado, ministro de Turismo, fue galardonado por la Organización Mundial del Turismo (ONU Turismo) como “el mejor Ministro de Turismo de Las Américas”.

El reconocimiento se entregó durante el Conversatorio Internacional sobre Cooperación Turística, celebrado en octubre de 2025, y destaca su liderazgo visionario, transformador y su impacto en el desarrollo sostenible del turismo en América Latina y el Caribe.

La distinción otorgada por ONU Turismo no solo celebra la gestión de Collado al frente del Ministerio de Turismo (MITUR), sino que también reconoce su papel clave en la recuperación postpandemia, la promoción internacional del país y la implementación de políticas que han convertido al turismo en un motor de desarrollo económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental.

Entre los logros más destacados de su gestión se encuentran:

Récord de 11 millones de visitantes en 2024, consolidando a República Dominicana como líder turístico regional.

en 2024, consolidando a República Dominicana como líder turístico regional. Lanzamiento de una estrategia nacional de sostenibilidad , enfocada en la protección de los recursos naturales y culturales del país.

, enfocada en la protección de los recursos naturales y culturales del país. Fortalecimiento de la marca país en ferias internacionales como FITPAR y Fitur, posicionando a RD como destino confiable y diverso.

Impulso al turismo comunitario, ecoturismo y alianzas público-privadas que han dinamizado la economía local.

El galardón, de carácter institucional e inédito, fue entregado por Natalia Bayona, directora ejecutiva de ONU Turismo, quien destacó que Collado “ha logrado convertir el turismo en una herramienta de transformación social y económica para su país y para la región”.

Este reconocimiento también marca un precedente para los países del Caribe, al visibilizar el potencial del turismo como eje de desarrollo sostenible y resiliente.

Tras recibir el premio, Collado expresó que “este logro no es personal, sino de todo un país que ha apostado por el turismo como vía de progreso”. Además, reafirmó su compromiso de seguir trabajando por un turismo más inclusivo, responsable y competitivo.

El MITUR anunció que este reconocimiento será el punto de partida para nuevas iniciativas regionales de cooperación turística, con miras a fortalecer la integración latinoamericana en materia de innovación, sostenibilidad y promoción conjunta.