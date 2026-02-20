Hensel Aquino “Pico de Oro”, tendencia por alocución frente a presidente Abinader

Lo más conmovedor para el equipo del programa es que Hensel no pidió nada para sí mismo, sino que su prioridad fue la mejora de su escuela, específicamente un comedor y una cancha techada

Hensel Aquino García, apodado «Pico de Oro», un niño de 13 años que se volvió viral por su elocución frente al presidente Abinader. Y en el programa «El Show del Mediodía» lo entrevista, destacando su talento y madurez.

Hensel expresa gratitud y sorpresa por la oportunidad de hablar con el presidente, algo que considera parte del plan de Dios.

Hensel confiesa que siempre ha soñado con participar en el programa, el cual ve con su abuela.