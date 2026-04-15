Guido Gómez: «El 86% del país tiene acceso a internet»

En la entrevista en el programa Hoy Mismo con el Dr. Guido Gómez Mazara, presidente del Indotel, aborda diversos temas clave sobre la gestión de telecomunicaciones, la seguridad nacional y la coyuntura política en la República Dominicana.

El Dr. Gómez Mazara destaca que el 86% del país tiene acceso a internet. El enfoque actual está en la conectividad significativa, llevando internet a escuelas, hospitales y destacamentos, además de promover la alfabetización digital para transformar hábitos cotidianos.

Se enfatiza el uso de la tecnología para combatir el crimen desde las cárceles, confirmando que se han bloqueado centros penitenciarios (aunque por razones de seguridad no se revelan cuáles) y se han transferido recursos a la Procuraduría General de la República para mejorar el control.

Se menciona el programa Soberanía 4.0, diseñado para proteger los valores dominicanos en la zona fronteriza frente a la fuerte penetración de señales extranjeras, aumentando la potencia de las emisoras locales y difundiendo contenido educativo.

Se discute la cultura monopólica del sector telefónico y los esfuerzos del Indotel para fomentar la entrada de nuevos actores internacionales que garanticen mejores precios y servicios, especialmente en zonas rurales.

Gómez Mazara analiza el desempeño del gobierno, subrayando la importancia de la humildad y la receptividad ante los desafíos económicos globales. Afirma que, ante el escenario electoral de 2028, es fundamental que el PRM mantenga la unidad y que los aspirantes cuenten con las destrezas necesarias para gobernar, alejándose de viejas prácticas populistas.