Guía del Hantavirus: Qué es, cómo se contagia y por qué es tan peligroso

Es un virus transmitido por roedores que representa una grave amenaza para la salud pública. Para protegernos de esta enfermedad, resulta fundamental informarnos y comprender cómo se transmite, cuáles son sus síntomas y qué medidas preventivas debemos aplicar.

El brote actual de hantavirus nos recuerda que este virus transmitido por roedores representa una amenaza seria para la salud pública. De hecho, en Américas, este virus puede causar el síndrome cardiopulmonar por hantavirus con una tasa de mortalidad de hasta el 50% .

A nivel mundial, se estima que ocurren entre 10.000 y más de 100.000 infecciones cada año. En especial, desde 1993 hasta 2023, se reportaron 890 casos de esta enfermedad en Estados Unidos. Entender qué es el hantavirus y cómo se transmite es fundamental para protegernos. En esta guía, vamos a explorar qué hace peligroso este virus, sus métodos de transmisión, síntomas y las medidas preventivas esenciales.

¿Qué es el hantavirus y por qué es peligroso?

Los hantavirus pertenecen a la familia Hantaviridae, un grupo de virus de ARN monocatenario con envoltura . Existen más de 50 especies identificadas de hantavirus , cada una adaptada a especies específicas de roedores que actúan como reservorios naturales sin enfermarse .

Básicamente, estos virus causan dos síndromes clínicos principales. La fiebre hemorrágica con síndrome renal afecta principalmente los riñones y es endémica en Europa y Asia, donde se registran aproximadamente 100.000 casos anuales . En contraste, el síndrome pulmonar por hantavirus ataca los pulmones y predomina en el continente.

La peligrosidad del Hantaviridae varía según la cepa. Las infecciones por los virus Hantaan, Dobrava y Amur provocan síntomas graves con tasas de mortalidad del 10% al 15% . El virus Seúl genera enfermedad más moderada con mortalidad del 1% al 5% , mientras que el Puumala presenta mortalidad de apenas 0.4% al 1% .

Sin embargo, el síndrome pulmonar en América representa el mayor riesgo. El virus Sin Nombre muestra una tasa de casos mortales del 40% al 60% , y el virus Andes registra entre 43% y 56% de letalidad . De hecho, el 38% de las personas con síntomas respiratorios mueren a pesar del tratamiento intensivo. No existe tratamiento antiviral específico disponible.

síntomas, diagnóstico y tratamiento del hantavirus

¿Cómo se transmite el hantavirus a las personas?

Los roedores como ratones y ratas propagan el hantavirus principalmente a través de sus fluidos corporales. La vía de contagio más frecuente ocurre cuando inhalamos partículas microscópicas del virus que se dispersan en el aire desde la orina, los excrementos o la saliva de roedores infectados.

Además, podemos infectarnos al tocar objetos contaminados con orina o heces de roedores y luego tocarnos los ojos, la nariz o la boca. El virus también se transmite cuando estos fluidos entran directamente en los cortes de nuestra piel. Las mordeduras de roedores infectados representan otra ruta de transmisión, aunque esto es poco frecuente.

Las personas con mayor riesgo de exposición incluyen exterminadores de plagas, cuidadores de animales y quienes trabajan con roedores vivos. Igualmente, trabajadores agrícolas, de construcción y quienes limpian edificaciones sin uso prolongado enfrentan mayor riesgo.

Es fundamental aclarar que los hantavirus no se transmiten de persona a persona, excepto en circunstancias extremadamente raras. Solo el virus Andes, endémico en América del sur, ha demostrado capacidad de transmisión entre humanos bajo contacto estrecho y prolongado. Las picaduras de insectos y los animales domésticos no transmiten el virus.

Síntomas, diagnóstico y tratamiento del hantavirus

Inicialmente, el hantavirus se manifiesta como una gripe común. Los síntomas incluyen fatiga, fiebre, escalofríos y dolores musculares que aparecen entre una y ocho semanas después de la exposición. Aproximadamente la mitad de los pacientes también experimentan dolores de cabeza, mareos y problemas abdominales como náuseas, vómitos y diarrea .

La enfermedad evoluciona según la región geográfica. En Europa y Asia, causa fiebre hemorrágica con síndrome renal que afecta los riñones. Lo que comienza con dolor de cabeza y náuseas puede derivar en hipotensión, hemorragia interna e insuficiencia renal aguda. Entre el 5% y el 15% de estos casos resultan mortales.

Y en todo el continente Americano el virus causa el síndrome pulmonar. Cuatro a diez días después de los síntomas iniciales aparecen y dificultad respiratoria severa debido a la acumulación de líquido en los pulmones. Casi el 40% de quienes desarrollan síntomas respiratorios pueden fallar.

Diagnosticar el hantavirus resulta difícil durante las primeras 72 horas de infección. Los análisis de sangre detectan anticuerpos contra el virus, aunque las pruebas iniciales pueden necesitar repetirse.

Según Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) no existe tratamiento específico. Los pacientes reciben cuidados de soporte con hidratación, reposo y manejo de síntomas específicos. Los casos graves requieren hospitalización en unidades de cuidados intensivos con asistencia respiratoria mecánica .

el hantavirus representa sin duda una amenaza seria

El hantavirus representa sin duda una amenaza seria, pero ahora que conocemos sus mecanismos de transmisión y síntomas, podemos protegernos eficazmente. La prevención es nuestra mejor herramienta en este caso, ya que no existe tratamiento específico. Mantenga limpios los espacios cerrados, evite el contacto con roedores y sus excrementos, y preste atención a los síntomas tempranos.

Estas simples medidas pueden marcar la diferencia entre la salud y una enfermedad potencial mortal.