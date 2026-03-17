Grupo SIN y colegas despiden a Joaquín Caraballo

Periodistas como Ana Mitila Lora y Diógenes Espinal elogiaron su integridad y talento.

Colegas despiden al periodista Joaquín Caraballo, quien falleció en un trágico accidente. También, empresarios de la comunicación y diplomáticos acudieron al Jardín Memorial para dar el pésame a su familia.

Se destaca a Caraballo como un profesional comprometido, honesto y serio, que se desempeñaba como director de la página web y redes sociales de Noticias SIN.

Periodistas veteranos como Ana Mitila Lora y Diógenes Espinal elogiaron su integridad y talento.