El Gremio de enfermería ratifican paro de labores para este 29 de abril exigiendo el fin de la modalidad de «jornaleras» y reclamando pensiones del 100%.

La atención médica en la red de hospitales públicos del país podría verse severamente afectada el próximo miércoles 29 de abril, fecha en la que los principales gremios de enfermería han ratificado un paro nacional de labores por 24 horas.

La medida fue anunciada por diversas coaliciones sindicales, encabezadas por la Asociación Nacional de Enfermería (Asonaen) los representantes del gremio enfatizaron, que tomaron esta drástica decisión tras agotar múltiples reuniones con las autoridades de salud sin recibir respuestas o soluciones efectivas a su pliego de demandas.

¿Qué exige el sector enfermería? El personal de salud reclama mejoras inmediatas en sus condiciones laborales, destacando los siguientes puntos críticos:

Aplicación de incentivos: Exigen el reconocimiento y pago por el tiempo en servicio, así como incentivos por distancia para quienes laboran en zonas alejadas.

Exigen el reconocimiento y pago por el tiempo en servicio, así como incentivos por distancia para quienes laboran en zonas alejadas. Pensiones dignas: Reclaman la garantía de una pensión al 100 % al momento del retiro.

Reclaman la garantía de una pensión al 100 % al momento del retiro. Eliminación de la modalidad «jornaleras»: Los gremios rechazan categóricamente la contratación de enfermeras por día, calificándola como una degradación a la clase profesional.

Los gremios rechazan categóricamente la contratación de enfermeras por día, calificándola como una degradación a la clase profesional. Ajuste salarial real: Consideran insuficientes los aumentos fraccionados aplicados recientemente frente al nivel de inflación.

Diálogo contra reloj Aunque el llamado a huelga es inminente y los líderes sindicales advierten que «no cesarán en esta lucha hasta lograr soluciones reales y justas», la puerta al diálogo no está completamente cerrada. Los gremios han instado al Gobierno a instalar una mesa de negociación con propuestas económicas concretas antes de que los hospitales se queden sin personal de enfermería el próximo miércoles.

Por el momento, se recomienda a los pacientes tomar previsiones ante la posible suspensión de servicios no esenciales o consultas en los centros de salud pública a nivel nacional.