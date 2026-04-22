Gremio de enfermería anuncian paro para el próximo 29 de abril

Diversos gremios de enfermería en la República Dominicana anunciaron la convocatoria a un paro nacional de labores por 24 horas, pautado para el próximo miércoles 29 de abril.

La drástica medida busca presionar al Gobierno y al Ministerio de Salud Pública para que cumplan con una serie de reivindicaciones laborales y salariales que, según denuncian, han sido ignoradas.

El anuncio fue liderado por Mariano Suazo, presidente de la Asociación Nacional de Enfermería (Asonaen), quien advirtió que el personal paralizará los servicios en los hospitales de la red pública a nivel nacional debido a que «ya no aguantan más» la situación actual.

Las principales exigencias del sector incluyen:

Ajuste salarial real: Los gremios califican de «pírrico» el aumento anterior del 25% fraccionado y el 5% extra aplicado a inicios de 2026, argumentando que la inflación ya ha diluido esos fondos.

Los gremios califican de «pírrico» el aumento anterior del 25% fraccionado y el 5% extra aplicado a inicios de 2026, argumentando que la inflación ya ha diluido esos fondos. Eliminación de las «jornaleras»: Rechazan rotundamente la modalidad del Gobierno de contratar enfermeras por día, lo cual consideran una degradación y una falta de respeto a la clase profesional.

Rechazan rotundamente la modalidad del Gobierno de contratar enfermeras por día, lo cual consideran una degradación y una falta de respeto a la clase profesional. Condiciones y nombramientos: Exigen el pago de incentivos por tiempo en servicio y distancia, la reclasificación de puestos, y la designación de nuevos técnicos para aliviar la carga laboral.

A pesar del llamado a huelga, los representantes sindicales (que incluyen a Asonaen, UNASED, SINATRAE, entre otros) dejaron la puerta abierta al diálogo, instando a las autoridades a instalar una mesa de negociación con propuestas económicas concretas antes de que se materialice la paralización total de los hospitales.