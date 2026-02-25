¡Gran estreno! «Golden Boy» este lunes 2 de marzo

Golden Boy» no es solo una novela más; es el fenómeno global que redefine el drama romántico

El lujo, la rebeldía y una pasión incontenible se citan este lunes en el estreno más esperado del año. «Golden Boy» (El Chico de Oro), la superproducción turca que ha roto récords de audiencia en más de 40 países y que promete convertirse en la nueva obsesión de la audiencia dominicana.

Ajusta tu alarma y prepara el sofá, porque desde este lunes a las 9:00 PM, la vida de Seyran y Ferit será el tema de conversación en cada esquina, cada oficina y cada grupo de WhatsApp del país.