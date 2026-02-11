El Gobierno dominicano, a través del ministro de Trabajo Eddy Olivares, presentó recientemente una propuesta para reducir la jornada laboral semanal como parte de un plan de modernización del modelo laboral del país.

El ministro de Trabajo de República Dominicana, Eddy Olivares, anunció un ambicioso plan para transformar el modelo laboral del país y adaptar sus estructuras a las tendencias globales.

Se plantea pasar de las 44 horas actuales a esquemas más cortos, siguiendo ejemplos internacionales como Países Bajos (32 horas) y Alemania (36 horas). En América Latina, la tendencia apunta hacia semanas de 35 horas.

En 2024 se probó un esquema voluntario de reducción de 44 a 36 horas semanales en empresas como Claro, EGE Haina y SeNaSa, manteniendo el 100% del salario y evaluando productividad y bienestar. Los resultados fueron positivos, aunque aún no hay fecha para una implementación definitiva.

En definitiva, se trata de un paso hacia un modelo laboral más humano y sostenible, que podría posicionar a República Dominicana como referente en la región si se implementa con éxito.