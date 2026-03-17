A pesar de los conflictos en Oriente Medio, Estados Unidos mantiene su compromiso de seguridad en la región

El despliegue inminente de una fuerza multinacional de 5,500 hombres en Haití, programado para principios de abril. Esta misión tiene el objetivo directo de enfrentar, descabezar y neutralizar a las pandillas para restaurar el orden y permitir futuras elecciones.

A diferencia de la misión anterior liderada por Kenia, esta fuerza no solo protegerá infraestructura, sino que combatirá activamente a las bandas.

A pesar de los conflictos en Oriente Medio, Estados Unidos mantiene su compromiso de seguridad en la región.