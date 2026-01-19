Fitur 2026 comenzará en medio de una tragedia en España

El evento, considerado uno de los más importantes del sector turístico a nivel mundial, reúne a profesionales de más de 130 países y se esperaba que fuera inaugurado en un ambiente festivo. Sin embargo, la conmoción por el accidente ha teñido de dolor la jornada.

La Feria Internacional de Turismo (Fitur) abre hoy sus puertas en Madrid marcada por el luto nacional tras la tragedia ferroviaria ocurrida en Adamuz, Córdoba, donde la colisión de dos trenes dejó al menos 39 fallecidos y más de 150 heridos.

Autoridades y representantes del sector han expresado su solidaridad con las víctimas y sus familias. El ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó el siniestro como “tremendamente extraño” y aseguró que se investigan las causas.

Mientras tanto, el tráfico ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanece suspendido, afectando la movilidad de miles de viajeros, incluidos algunos asistentes a la feria.