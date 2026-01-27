Fatima Bosch llega a la República Dominicana ¿Qué hará en su visita oficial?

La reina universal se suma a las actividades del 70 aniversario de Miss República Dominicana, promoviendo la inclusión y la concienciación sobre el autismo

La actual Miss Universe, Fátima Bosch, ya se encuentra en la República Dominicana para desarrollar una agenda especial dedicada a la concienciación sobre el autismo, en el marco de las actividades conmemorativas del 70 aniversario de Miss República Dominicana.

Famita Bosch llega a la República Dominicana en su visita oficial

La visita se realiza bajo la coordinación de Magali Febles, directora del certamen en el país, reafirmando el compromiso del concurso con causas sociales y de impacto comunitario.

Fátima Bosch, ya se encuentra en la República Dominicana

Durante su estadía, Bosch participará en encuentros y actividades que buscan sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la inclusión y el apoyo a las personas con autismo, fortaleciendo así el rol de Miss Universe como plataforma de visibilidad y acción social.

Buscan sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la inclusión y el apoyo a las personas con autismo

Fortaleciendo así el rol de Miss Universe como plataforma de visibilidad y acción social.