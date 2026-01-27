Fatima Bosch llega a la República Dominicana ¿Qué hará en su visita oficial?

La reina universal se suma a las actividades del 70 aniversario de Miss República Dominicana, promoviendo la inclusión y la concienciación sobre el autismo
La actual Miss Universe, Fátima Bosch, ya se encuentra en la República Dominicana para desarrollar una agenda especial dedicada a la concienciación sobre el autismo, en el marco de las actividades conmemorativas del 70 aniversario de Miss República Dominicana.
La visita se realiza bajo la coordinación de Magali Febles, directora del certamen en el país, reafirmando el compromiso del concurso con causas sociales y de impacto comunitario.
Durante su estadía, Bosch participará en encuentros y actividades que buscan sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la inclusión y el apoyo a las personas con autismo, fortaleciendo así el rol de Miss Universe como plataforma de visibilidad y acción social.