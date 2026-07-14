El mundo del entretenimiento dominicano está de luto tras el fallecimiento, del cantante, animador y productor de televisión Raúl Grisanty

El mundo del entretenimiento dominicano está de luto tras el fallecimiento, la mañana de este martes, del cantante, animador y productor de televisión Raúl Grisanty, una figura que durante décadas dejó una huella imborrable en la música y la televisión nacional gracias a su carisma, profesionalismo y cercanía con el público.

Grisanty falleció en su residencia del ensanche Piantini, de Santo Domingo. De acuerdo con informaciones ofrecidas por sus familiares, se presume que sufrió un infarto mientras dormía, aunque será el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) el organismo encargado de establecer oficialmente la causa del deceso, conforme a los procedimientos correspondientes.

El pasado año enfrentó un delicado estado de salud tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV), situación por la que fue sometido a un tratamiento médico y un proceso de recuperación que siguió acompañado del cariño y las oraciones de quienes admiraban su carrera.

La familia permanecía a la espera de la intervención del Inacif para cumplir con los procedimientos legales establecidos. Raúl era padre de Giannina, Shatelle, Ginny (fallecida) y Raulito Grisanty, quien informó que su padre será velado en una ceremonia íntima y familiar.

Raúl nació el 14 de diciembre de 1951 en la ciudad de Manzanillo.