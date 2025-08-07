fallece el padre del exbeisbolista david ortiz

A finales de julio, con motivo del Día de los Padres, «Big Papi» compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, en el que expresó su admiración y profundo cariño por su padre

Por Noticias SIN

Santo Domingo.– Américo Ortiz, padre del legendario expelotero dominicano David Ortiz, falleció en la madrugada de este jueves tras varias semanas enfrentando complicaciones de salud.

La noticia fue dada a conocer en el programa radial «Esto no es Radio», donde confirmaron el deceso del progenitor del miembro del Salón de la Fama de Cooperstown.

Día del Padre

A finales de julio, con motivo del Día de los Padres, «Big Papi» compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, en el que expresó su admiración y profundo cariño por su padre. En esa publicación, Ortiz destacó la entrega y el sacrificio de Américo, reconociéndolo como una figura insuperable en su vida.

«Papá, tú hiciste todo lo posible por nosotros, incluso cuando no había mucho de dónde sacar. No hay forma de superarte«, escribió en esa ocasión, deseando también su recuperación y expresando su amor incondicional.

Honras fúnebres

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre los actos fúnebres.