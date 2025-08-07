Quantcast
26.1 C
Santo Domingo
jueves 07 agosto 2025

Fallece el padre del exbeisbolista David Ortiz

Deportes
Última actualización:
fallece el padre del exbeisbolista david ortiz
fallece el padre del exbeisbolista david ortiz

A finales de julio, con motivo del Día de los Padres, «Big Papi» compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, en el que expresó su admiración y profundo cariño por su padre

Por Noticias SIN

Santo Domingo.– Américo Ortiz, padre del legendario expelotero dominicano David Ortiz, falleció en la madrugada de este jueves tras varias semanas enfrentando complicaciones de salud.

La noticia fue dada a conocer en el programa radial «Esto no es Radio», donde confirmaron el deceso del progenitor del miembro del Salón de la Fama de Cooperstown.

Día del Padre

A finales de julio, con motivo del Día de los Padres, «Big Papi» compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, en el que expresó su admiración y profundo cariño por su padre. En esa publicación, Ortiz destacó la entrega y el sacrificio de Américo, reconociéndolo como una figura insuperable en su vida.

«Papá, tú hiciste todo lo posible por nosotros, incluso cuando no había mucho de dónde sacar. No hay forma de superarte«, escribió en esa ocasión, deseando también su recuperación y expresando su amor incondicional.

Honras fúnebres

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre los actos fúnebres.

ADEMÁS

más contenido interesante

color-vision-dominicana-canal-9

El canal del Talento Dominicano, donde encontraras buena programación en vivo, noticias, deportes, estilo de vida, concursos, nuestros programas grabados y mucho más.

[email protected]

REPÚBLICA DOMINICANA

POLÍTICAS DE COOKIES

POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Contenidos

HISTÓRICO DE PROGRAMAS

AeroMundoClases de Cocina con JacquelineDominicana's Got TalentLa guerra de los SexosLideresTras el Escenario