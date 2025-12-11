Explosión de tanque de gas en edificio deja 5 heridos

Una explosión de un tanque de gas en un edificio residencial del sector Villa Marina, Distrito Nacional, Santo Domingo, dejó al menos 5 personas heridas, dos de ellas en estado de gravedad

Un tanque de gas explotó dentro del edificio, generando un fuerte estruendo que se sintió a varias cuadras.

Cinco personas resultaron lesionadas; dos están en condición crítica y fueron trasladadas a centros de salud.

La onda expansiva provocó vibraciones en viviendas cercanas y daños estructurales en el edificio.

Varias unidades acudieron rápidamente para sofocar el fuego y rescatar a los afectados.

La Policía Nacional aseguró el área para evitar el acceso de curiosos y facilitar las labores de rescate.

Las autoridades aún no han informado la causa exacta del estallido ni si hubo negligencia en el manejo del gas.