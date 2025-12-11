Más Contenido

    Explosión de tanque de gas en edificio deja 5 heridos

    Destacado
    Pocos minutos de lectura

    Una explosión de un tanque de gas en un edificio residencial del sector Villa Marina, Distrito Nacional, Santo Domingo, dejó al menos 5 personas heridas, dos de ellas en estado de gravedad

    Un tanque de gas explotó dentro del edificio, generando un fuerte estruendo que se sintió a varias cuadras.

    Cinco personas resultaron lesionadas; dos están en condición crítica y fueron trasladadas a centros de salud.

    La onda expansiva provocó vibraciones en viviendas cercanas y daños estructurales en el edificio.

    Varias unidades acudieron rápidamente para sofocar el fuego y rescatar a los afectados.

    La Policía Nacional aseguró el área para evitar el acceso de curiosos y facilitar las labores de rescate.

    Las autoridades aún no han informado la causa exacta del estallido ni si hubo negligencia en el manejo del gas.

    Una explosión de un tanque de gas en un edificio residencial del sector Villa Marina, Distrito Nacional, Santo Domingo, dejó al menos 5 personas heridas, dos de ellas en estado de gravedad

    Un tanque de gas explotó dentro del edificio, generando un fuerte estruendo que se sintió a varias cuadras.

    Cinco personas resultaron lesionadas; dos están en condición crítica y fueron trasladadas a centros de salud.

    La onda expansiva provocó vibraciones en viviendas cercanas y daños estructurales en el edificio.

    Varias unidades acudieron rápidamente para sofocar el fuego y rescatar a los afectados.

    La Policía Nacional aseguró el área para evitar el acceso de curiosos y facilitar las labores de rescate.

    Las autoridades aún no han informado la causa exacta del estallido ni si hubo negligencia en el manejo del gas.

    Noticias del momento

    Articulos relacionados

    Color Vision Canal 9 © Todos los derechos Reservados