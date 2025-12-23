Más Contenido

    Eventos que sacudieron a la República Dominicana en 2025

    Destacado
    Pocos minutos de lectura

    Tres sucesos que marcaron el año con dolor, incertidumbre y un llamado urgente a la memoria y la justicia.

    El 2025 dejó cicatrices profundas en la República Dominicana.

    El desplome del techo del Jet Set, que convirtió una noche de fiesta en tragedia nacional; la muerte de Ellen Frances Hulett bajo custodia migratoria, que desató polémica internacional; y la desaparición de la joven Sudiksha Konanki en Punta Cana, que aún clama respuestas.

    Tres sucesos que marcaron el año con dolor, incertidumbre y un llamado urgente a la memoria y la justicia.

    El 2025 nos recordó que detrás de cada noticia hay familias, sueños y un país que merece sanar.

    Tres sucesos que marcaron el año con dolor, incertidumbre y un llamado urgente a la memoria y la justicia.

    El 2025 dejó cicatrices profundas en la República Dominicana.

    El desplome del techo del Jet Set, que convirtió una noche de fiesta en tragedia nacional; la muerte de Ellen Frances Hulett bajo custodia migratoria, que desató polémica internacional; y la desaparición de la joven Sudiksha Konanki en Punta Cana, que aún clama respuestas.

    Tres sucesos que marcaron el año con dolor, incertidumbre y un llamado urgente a la memoria y la justicia.

    El 2025 nos recordó que detrás de cada noticia hay familias, sueños y un país que merece sanar.

    Noticias del momento

    Articulos relacionados

    Color Vision Canal 9 © Todos los derechos Reservados