Tres sucesos que marcaron el año con dolor, incertidumbre y un llamado urgente a la memoria y la justicia.

El 2025 dejó cicatrices profundas en la República Dominicana.

El desplome del techo del Jet Set, que convirtió una noche de fiesta en tragedia nacional; la muerte de Ellen Frances Hulett bajo custodia migratoria, que desató polémica internacional; y la desaparición de la joven Sudiksha Konanki en Punta Cana, que aún clama respuestas.

El 2025 nos recordó que detrás de cada noticia hay familias, sueños y un país que merece sanar.