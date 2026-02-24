Estudios fisicoquímico revelan alta presencia de metales pesados en presa de Hatillo

Encontraron la presencia de metales pesados y químicos, como cianuro, níquel, cromo, manganeso y sulfatos, propios de la actividad minera y de fertilizantes

La situación de la presa de Hatillo, tras un estudio con el Instituto de Microbiología y Parasitología de la UAS y el laboratorio Franja, tomando 45 muestras en 15 puntos confirmaron la presencia de microcystis, una cianobacteria, que es la causa de la coloración verde debido al exceso de nutrientes como fósforo y nitrógeno en el agua.

Encontraron la presencia de metales pesados y químicos, como cianuro, níquel, cromo, manganeso y sulfatos, propios de la actividad minera y de fertilizantes, así como descargas fecales directas al río Yuna. Estos elementos superan los parámetros establecidos, algunos hasta 10, 14 o 15 veces, especialmente el níquel.