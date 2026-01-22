«Este equipo me duele mucho», dice Héctor Rodríguez sobre el Escogido

José Urquidy abrirá por el Escogido el segundo partido de la Serie Final este jueves en La Romana, a las 7:30 de la noche.

Por Noticias SIN

Redacción deportes.– Héctor Rodríguez retomó las cosas donde las dejó. En el primer juego de la Serie Final, el jardinero, bateando primero, conectó tres imparables, uno de ellos para iniciar el rally de cinco carreras del octavo episodio que sirvió para que los Leones del Escogido vencieran este miércoles 7-6 a los Toros del Este.

Para Rodríguez, que retornó al conjunto luego de ausentarse en el Round Robin por pedido de su organización de Grandes Ligas, ser parte de los escarlatas en busca de una nueva corona es algo que siempre soñó.

«Primeramente le damos las gracias a Dios por este juego, por darnos la victoria. Este es un juego que es muy difícil, pero cuando uno ejecuta, pasan las cosas. La verdad es que este equipo me duele mucho. Y esto es algo que vengo soñando desde que tengo uso de razón», declaró en el encuentro con la prensa tras el juego.

Otro batazo importante en ese octavo capítulo fue el de Alcides Escobar con las bases llenas, llevando la pelota al jardín izquierdo para empatar el partido en las piernas de Junior Lake y Sócrates Brito.

«Me gustan esas situaciones porque las he vivido muchas veces. Cuando le dieron la base por bolas intencional a (Yamaico) Navarro, el coach de bateo me dijo que el pitcher iba a tirar más sinker que slider porque quería un rodado para doble play. Me puse a buscar el sinker y gracias a Dios pude conectarla bien», precisó.

Nunca se rindieron

El resultado del partido, viniendo de atrás, no es una sorpresa para el dirigente Ramón Santiago, que confiado en sus jugadores, sabe que nunca caerán sin luchar.

«Nosotros tenemos un equipo que no se rinde, que juega 27 outs. Hay que darle el crédito a los muchachos que nunca se rindieron y jugaron duro en ese octavo inning, donde pudimos capitalizar contra uno de los mejores relevistas de la liga como es Jean Carlos Mejía«, declaró.

Aún con una victoria en los bolsillos, Santiago está consciente de que hay aspectos que mejorar en el transcurso de la final como disminuir las bases por bolas, puesto que solo Jeimer Candelario recibió cinco en el primer partido de la serie.

«No podemos estar dando bases gratis y es algo en lo que vamos a hacer ajustes en el camino. Yo sé que los muchachos vienen de varios días libres y esperemos que en lo adelante ataquemos más la zona», indicó.