¿Están desalojando el mayor centro de torturas de los presos políticos del regimen de Maduro?

El Holícoide, el Mayor centro de torturas de los presos políticos del regimen de Maduro estaría siendo desalojado según el portal Versión Final.

El periodista Jesús Medina Ezaine, indicó en dicho medio que se está llevando a cabo un discreto operativo bajo órdenes directas del Palacio de Miraflores.

Las instrucciones habrían sido impartidas al general Rubén Santiago, director de la Policía Nacional Bolivariana y responsable de la custodia del complejo.

El operativo incluye el traslado de más de veinte vehículos con grúas y el desalojo gradual de varias zonas aún operativas, incluidas algunas vinculadas a las fuerzas de investigación.

Sin embargo, no hay confirmación oficial de traslados ni liberaciones de presos, y según el periodista Alejandro Hernández, director del portal La Gran Aldea, los traslados solo afectarían a las oficinas de la Policía Nacional Bolivariana y no a las áreas del complejo donde se encuentran recluidos los presos políticos.