Estados Unidos ya tiene embajadora en República Dominicana

Tras cuatro años y ocho meses sin un titular oficial, el Senado de EE. UU. aprobó la designación de Leah Francis Campos como nueva embajadora en Santo Domingo, poniendo fin a un prolongado vacío diplomático.
Claves de la designación
- Confirmación: 7 de octubre de 2025, con votación en el Senado (50 a favor, 45 en contra, 5 abstenciones).
- Nombramiento: Propuesta por el presidente Donald Trump en diciembre de 2024.
- Perfil:
- Exagente de la CIA y asesora principal en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.
- Fue candidata al Congreso por Arizona en 2012.
- Antes de su confirmación, trabajaba como asesora estratégica en temas de inteligencia artificial y datos.
- Prioridades anunciadas:
- Reforzar la cooperación en seguridad fronteriza y migración.
- Impulsar la lucha contra la influencia de China en el Caribe.
- Profundizar los lazos bilaterales en comercio, seguridad y democracia.
Con la llegada de Leah Francis Campos, se cierra un largo vacío diplomático y se abre una nueva etapa en las relaciones entre Washington y Santo Domingo. La pregunta es si esta embajada será solo un puente protocolar o un verdadero eje de cooperación estratégica en la región.