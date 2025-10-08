Estados Unidos ya tiene embajadora en República Dominicana

Tras cuatro años y ocho meses sin un titular oficial, el Senado de EE. UU. aprobó la designación de Leah Francis Campos como nueva embajadora en Santo Domingo, poniendo fin a un prolongado vacío diplomático.

Claves de la designación

Confirmación : 7 de octubre de 2025, con votación en el Senado (50 a favor, 45 en contra, 5 abstenciones).

: 7 de octubre de 2025, con votación en el Senado (50 a favor, 45 en contra, 5 abstenciones). Nombramiento : Propuesta por el presidente Donald Trump en diciembre de 2024.

: Propuesta por el presidente en diciembre de 2024. Perfil : Exagente de la CIA y asesora principal en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Fue candidata al Congreso por Arizona en 2012. Antes de su confirmación, trabajaba como asesora estratégica en temas de inteligencia artificial y datos.

: Prioridades anunciadas : Reforzar la cooperación en seguridad fronteriza y migración . Impulsar la lucha contra la influencia de China en el Caribe . Profundizar los lazos bilaterales en comercio, seguridad y democracia.

:

Con la llegada de Leah Francis Campos, se cierra un largo vacío diplomático y se abre una nueva etapa en las relaciones entre Washington y Santo Domingo. La pregunta es si esta embajada será solo un puente protocolar o un verdadero eje de cooperación estratégica en la región.