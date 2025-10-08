Quantcast
Más Contenido

    Estados Unidos ya tiene embajadora en República Dominicana

    Destacado
    Pocos minutos de lectura

    Tras cuatro años y ocho meses sin un titular oficial, el Senado de EE. UU. aprobó la designación de Leah Francis Campos como nueva embajadora en Santo Domingo, poniendo fin a un prolongado vacío diplomático.

    Claves de la designación

    • Confirmación: 7 de octubre de 2025, con votación en el Senado (50 a favor, 45 en contra, 5 abstenciones).
    • Nombramiento: Propuesta por el presidente Donald Trump en diciembre de 2024.
    • Perfil:
      • Exagente de la CIA y asesora principal en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.
      • Fue candidata al Congreso por Arizona en 2012.
      • Antes de su confirmación, trabajaba como asesora estratégica en temas de inteligencia artificial y datos.
    • Prioridades anunciadas:
      • Reforzar la cooperación en seguridad fronteriza y migración.
      • Impulsar la lucha contra la influencia de China en el Caribe.
      • Profundizar los lazos bilaterales en comercio, seguridad y democracia.

    Con la llegada de Leah Francis Campos, se cierra un largo vacío diplomático y se abre una nueva etapa en las relaciones entre Washington y Santo Domingo. La pregunta es si esta embajada será solo un puente protocolar o un verdadero eje de cooperación estratégica en la región.

    Tras cuatro años y ocho meses sin un titular oficial, el Senado de EE. UU. aprobó la designación de Leah Francis Campos como nueva embajadora en Santo Domingo, poniendo fin a un prolongado vacío diplomático.

    Claves de la designación

    • Confirmación: 7 de octubre de 2025, con votación en el Senado (50 a favor, 45 en contra, 5 abstenciones).
    • Nombramiento: Propuesta por el presidente Donald Trump en diciembre de 2024.
    • Perfil:
      • Exagente de la CIA y asesora principal en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.
      • Fue candidata al Congreso por Arizona en 2012.
      • Antes de su confirmación, trabajaba como asesora estratégica en temas de inteligencia artificial y datos.
    • Prioridades anunciadas:
      • Reforzar la cooperación en seguridad fronteriza y migración.
      • Impulsar la lucha contra la influencia de China en el Caribe.
      • Profundizar los lazos bilaterales en comercio, seguridad y democracia.

    Con la llegada de Leah Francis Campos, se cierra un largo vacío diplomático y se abre una nueva etapa en las relaciones entre Washington y Santo Domingo. La pregunta es si esta embajada será solo un puente protocolar o un verdadero eje de cooperación estratégica en la región.

    Noticias del momento

    Articulos relacionados

    Color Vision Canal 9 © Todos los derechos Reservados