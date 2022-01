La escuela es segura para alumnos y docentes, afirma Abinader

Patricia Chirinos / Color Visión

Redacción.- El presidente, Luis Abinader, recalcó que referente a las medidas que se han tomado para controlar la volatilidad de contagios, que las instituciones colectivas y del estado deben pensar en el país y dejar a un lado la política.

El primer mandatario destacó la necesidad de volver a clases presenciales, pues donde están más seguros los niños es en las escuelas, así como los docentes.

«Si los niños no están en las escuelas dónde van a estar, ¿en la casa?, no en la casa no, van a estar en las calles», señaló Abinader.

