Escogido sella su pase a la final tras vencer 7-4 a los Gigantes

Con un marcador de 7-4, los Leones del Escogido pasan a la final tras superar a los Gigantes del Cibao.

Por Noticias SIN

Santo Domingo.– Por segundo año consecutivo, los Leones del Escogido alcanzan la Serie Final de la pelota dominicana, lo que consiguieron este viernes luego de vencer a los Gigantes del Cibao 7-4 en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

El triunfo de los melenudos (12-5) les asegura el primer lugar del Todos contra Todos, por lo que iniciarán la final en casa. Sin embargo, deberán completar el calendario este sábado ante las Águilas Cibaeñas (10-7), puesto que están empatadas con los Toros del Este y tendrán que definir el segundo boleto para la disputa del campeonato.

Radhamés Liz encaminó la victoria al tirar 4.1 entradas en blanco en las que consiguió tres ponches, otorgando un boleto, aunque salió sin decisión.

Los escarlatas se inauguraron en la pizarra en el segundo episodio luego de llenar las bases frente a Elih Villanueva, que transfirió a Michael De la Cruz para que los locales marcaran su primera vuelta.

En el quinto, Jorge Mateo fue caminado por Antonio Santos, y Alcides Escobar se embasó por error del intermedista Eddinson Paulino para anotar ambos con doble de Erik González al jardín izquierdo.

Reymin Guduán subió a la lomita y con lanzamiento desviado González llegó a tercera desde donde alcanzó la registradora por rodado de Junior Lake al campocorto.

Dos de las carreras de los francomacorisanos se produjeron en el sexto contra Efraín Contreras y sumaron una más en el octavo ante Aneurys Zabala. Sin embargo, un jonrón solitario de Yamaico Navarro por el bosque izquierdo frente a Enmanuel Mejía, batazo que recorrió 393 pies de distancia a una velocidad de salida de 102 millas por hora.

En ese mismo acto, Jorge Mateo pegó un sencillo al central remolcador de dos rayitas más para ampliar la ventaja de los locales.

El lanzador ganador fue Kenny Hernández (1-0), quien actuó en dos tercios en blanco. La derrota fue para Villanueva (0-1) al permitir una carrera en 1.1 episodios. Stephen Nogosek (2) obtuvo un salvamento de cuatro outs con dos ponches, aunque le marcaron una vuelta.

Por los melenudos, González bateó de 4-1, con doble, dos producidas y una anotada; Navarro, de 3-2, con cuadrangular, una impulsada, una anotada, una base por bolas y una base robada; Lake, de 4-1, con una remolcada, una anotada y tres bases robadas, y Mateo de 3-1, con dos empujadas, una anotada, una transferencia y una base robada. Por los nordestanos, Edwin Espinal se fue de 4-3, con doble y una anotada, y Leury García, de 4-2, con doble y una producida.

¿Dónde será el juegos de este sábado?

El encuentro entre Águilas y Leones de este sábado está pautado para las 4:00 de la tarde en el estadio Quisqueya.