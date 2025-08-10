¡es hoy! color visión se viste de gala con el miss universo rd

Hoy, la elegancia, el talento y el orgullo nacional se unen en una noche inolvidable: Miss Universo República Dominicana llega a la pantalla de Color Visión, el canal que celebra lo mejor de nuestra cultura.
Prepárate para vivir una experiencia llena de glamour, emoción y sorpresas, donde las mujeres más destacadas del país competirán por la corona que las llevará al escenario internacional de Miss Universe.
La transmisión promete ser mucho más que un desfile de belleza. Bajo una producción de alto nivel, el evento contará con:
- Presentadores reconocidos que guiarán la noche con carisma y profesionalismo.
- Actuaciones musicales de artistas dominicanos que pondrán ritmo y emoción al certamen.
- Entrevistas exclusivas con las candidatas, mostrando sus historias, aspiraciones y causas sociales.
- Desfile en traje de gala, traje típico y traje de baño, donde cada participante mostrará su estilo, porte y personalidad.
- Un jurado de lujo que evaluará no solo la belleza física, sino también la inteligencia, el compromiso social y la autenticidad de cada concursante.
Además, se revelarán momentos especiales como el Premio al Mejor Traje Típico, el Miss Fotogénica, y el esperado anuncio de la nueva Miss Universo República Dominicana, quien representará al país en el certamen internacional.
No te pierdas esta cita con la belleza dominicana. Hoy a las 9:00 PM por Color Visión, vive la emoción, apoya a tu candidata favorita y sé testigo del nacimiento de una nueva reina.
Porque en República Dominicana, la belleza no solo se ve… ¡se siente!