Entrevista Exclusiva y Revelaciones Inéditas «Jochy Santos» Con Jatnna

Jochy Santos en el programa «Con Jatnna», donde abordan su trayectoria en los medios, su filosofía de vida y su impacto en la industria del entretenimiento en República Dominicana.

Jochy Santos comparte su alegría por el buen momento que atraviesa en su vida profesional, especialmente con su programa de radio, que cumple 30 años. Menciona el éxito de sus proyectos, incluyendo el programa de televisión, y la importancia de la salud.

Jochy Santos reflexiona sobre sus más de 50 años de experiencia en los medios, comenzando en la radio en 1972 y luego combinando con la televisión.

Jochy se considera un hombre de radio, destacando la espontaneidad y libertad que ofrece este medio en comparación con la televisión, que requiere mayor planificación y apego a los tiempos.