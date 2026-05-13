«El pollo viene con papas» esta frase de Gabriel Rolón esconde una profunda lección de filosofía de vida, amor y aceptación.

El psicoanalista argentino Gabriel Rolón se ha destacado siempre por su capacidad para esconde una profunda lección de la vida y diseccionar los vínculos humanos con un bisturí emocional.

Entre sus reflexiones más certeras y terrenales se encuentra una máxima que, aunque suena a la advertencia de un mesonero en un restaurante, esconde una profunda lección de filosofía pura: «el pollo viene con papas».

Esta teoría nos invita a dejar de lado la fantasía de que la existencia es un menú a la carta donde podemos seleccionar solo lo que nos agrada, y nos enfrenta a la realidad de que toda elección trae consigo un «combo» inseparable.

El pollo

¿Qué es el pollo y qué son las papas?

En esta metáfora, el «pollo» representa aquello que elegimos conscientemente y que deseamos profundamente: la persona de la que nos enamoramos, un nuevo proyecto laboral, o un sueño que perseguimos. Es la parte dorada y apetitosa de nuestra elección.

Por otro lado, las «papas» son todo el equipaje que viene pegado a esa elección. En el contexto de una pareja, las papas son los defectos del otro, sus manías, los silencios incómodos, las diferencias de carácter y los días grises, asi como el equipaje con el que cargamos,hjos de otro(s) matrimonio(s),padres,hermanos . Rolón nos recuerda que la vida no nos permite pedir «la pareja sin traumas» o «el trabajo sin estrés». No se puede cambiar la guarnición ni mandar la realidad de vuelta a la cocina para que la editen a nuestro gusto.

Las papas

El amor y el peligro de las segundas oportunidades

Rolón aplica esta teoría con especial énfasis cuando habla de las rupturas amorosas y el deseo de volver con una expareja. Muchas veces, las personas desean recuperar los buenos momentos compartidos, pero intentan dejar atrás las discusiones, los desacuerdos o los problemas de comunicación.

Sin embargo, el psicoanalista es tajante: si decides volver, estás aceptando el paquete completo. No puedes ir a quejarte con el cocinero para pedirle el pollo sin las papas. Si no has aprendido a tolerar y convivir con esas «papas» (los defectos y problemas estructurales de la relación), inevitablemente te las volverás a llevar por delante y el vínculo volverá a fracasar.

La madurez de aceptar el «combo» completo

Aceptar las papas no significa resignarse con amargura, sino alcanzar un nivel de madurez en el que comprendemos que la realidad es un plato entero y no una degustación selectiva. Rolón utiliza una comparación aún más extrema y profunda para ilustrar este punto: «la vida viene con la muerte». Al igual que es imposible separar el hecho de haber nacido de la certeza de morir, en una relación humana no se pueden separar las virtudes de las imperfecciones.

Pretender a una persona perfecta o a un líder político sin sombras ni errores es una fantasía infantil. El verdadero arte de amar —y de vivir— radica en entender que la belleza de la existencia se encuentra precisamente en la mezcla de lo dulce, lo salado y todo aquello que no podemos controlar.

Lo importante de esta reflexión es que si nos toca tomar una decisión de comenzar de nuevo con alguien, evaluemos con consciencia si las papas son tan densas que podrían nublar el pollo y de ser así decidir seguir con la libertad actual que es mejor que tener que pasar la vida comiéndose las papas que no nos gustan.

En conclusión, la próxima vez que te enfrentes a las dificultades de una elección importante o a los defectos de quien amas, recuerda que no puedes quedarte solo con la parte fácil. Amar y madurar es aceptar, de una vez por todas, que el pollo siempre viene con papas.